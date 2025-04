Nelle scorse ore il giornalista Sandro Sabatini ha parlato su Youtube della Juventus, sottolineando che il club bianconero potrebbe sollevare dall'incarico sia Cristiano Giuntoli che Igor Tudor se al termine della stagione in corso venisse mancata la qualificazione alla prossima Champions League.

Sabatini: 'Giuntoli senza Champions farà i bagagli e toglierà il disturbo'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro di due figure attualmente nell'organigramma bianconero: "Se non arriverà il quarto posto, Tudor inevitabilmente, credo, sarà costretto a fare le valigie.

Ma un altro che farà i bagagli, insomma, toglierà il il disturbo, sarà Giuntoli. Perché è sotto gli occhi di tutti che le operazioni di mercato non hanno assolutamente portato a nessun miglioramento. Forse nemmeno dei giocatori in prestito"

Sabatini si è poi focalizzato sul KO incassato dalla Juve col Parma: "La prima reazione alla prestazione dei bianconeri al Tardini abbia in qualche modo richiamato l'allenatore che non c'è più e che si era congedato con due sconfitte obiettivamente anche più roboanti, quelle con Atalanta e Fiorentina, sette gol subiti e zero segnati. Qui di gol subito ce n'è stato uno solo, ma la prestazione è stata comunque, se possibile, perfino peggiore di quelle con Atalanta e Fiorentina.

E anche se Tudor a fine partita ha detto che la squadra avrebbe meritato almeno un gol e quindi almeno il pareggio, la spiegazione dell'allenatore croato non sembra per niente convincente, perché la prestazione non c'è stata. La Juve non ha giocato mentre il Parma ha giocato a calcio".

Il giornalista ha infine concluso: "Il Parma è una squadra giovane, ma giovane per davvero, non come è stata raccontata la Juventus con la novella dell'età media. Quella emiliana è una formazione con tutti i ragazzi che interpretano comunque i loro compiti tattici e la loro missione con un entusiasmo, una precisione e un impegno naturalmente notevolissimo. E in questo, insieme alla squadra, c'è naturalmente Cristian Chivu, che è un allenatore che compare in Serie A in un momento d'emergenza, in una squadra in emergenza e riesce a metterla a posto attraverso i pareggi.

La Juventus, invece, si ritrova un punto sotto il Bologna e agguantata dalla Lazio, perché, come sempre succede, un risultato può essere brutto, ma diventa drammatico se confrontato con i risultati delle squadre in concorrenza".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Il problema non era Motta e ora non lo è Tudor'

Le parole di Sabatini hanno catturato l'attenzione di tantissimi: "Il problema non era Thiago Motta e non è Igor Tudor. Il problema sono i giocatori che sono davvero molto scarsi! Non sono giocatori da Juventus. In 45 anni non ho mai visto una rosa più scarsa di questa", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Sono d'accordo che a fine stagione andranno via Tudor e Giuntoli ma non vedo fuoriclasse. A questa squadra servono almeno cinque campioni e non tutti questi doppioni e giocatorini".