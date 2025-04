Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Nicolò Schira, la Juventus avrebbe intenzione di cedere Dusan Vlahovic nella prossima estate e il serbo potrebbe lasciare il club bianconero come fece Federico Chiesa, ovvero con una cessione dalle cifre piuttosto ridotte.

Schira, commentando poi le voci che vorrebbero il club piemontese sulle tracce di Sandro Tonali, si è detto molto perplesso per le somme che richiederebbe l'acquisto del mediano del Newcastle.

Schira: 'Vlahovic saluterà il club e sarà una cessione in stile Chiesa'

Il giornalista Nicolò Schira ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di quello che potrebbe essere il futuro del centravanti bianconero Vlahovic: "Il prossimo anno guadagnerà 12 milioni netti, che sono praticamente 24 lordi costo azienda per la Juve.

Tanti, troppi per il giocatore in assoluto più pagato del campionato italiano. Parliamo di un ottimo attaccante, ma non vale quei soldi nei ragionamenti del club. Il serbo inoltre non è determinante in tutte le partite, non è un leader e ha dei costi da top player ma parliamoci chiaro lui non lo è. La Juve quindi saluterà Vlahovic e la sensazione è che sarà una trattativa stile Chiesa, perciò alla fine andrà via a pochi soldi di cartellino".

Schira ha poi parlato di quello che invece dovrebbe essere il mercato in entrata dei bianconeri: "La Juve sta seguendo tanti attaccanti emergenti in Serie A tipo Lucca, tipo Krstovic, che sarebbero delle alternative per la panchina, prenderebbero di fatto il posto di Milik che doveva essere la riserva.

È chiaro che poi la Juve deve prendere almeno un attaccante importante, titolare. Questa è l'idea. Il sogno di Cristiano Giuntoli e se ne è già parlato in passato, si chiama Victor Osimhen, sul quale c'è anche il Manchester United".

Schira ha infine concluso: "La Juve poi cerca anche un rinforzo a centrocampo e anche qui come per Osimhen, sogna un grande nome, secondo me molto complesso, che è quello di Sandro Tonali. È vero che la Juve ha avuto dei contatti con gli agenti del mediano ma la considero un'operazione difficile perché il Newcastle lo valuta 70-80 milioni di euro. Poi il giocatore guadagna 7 più bonus in Inghilterra, quindi la Juve dovrebbe dargli almeno gli stessi soldi, se non di più".

Juve, i tifosi rispondono a Schira: 'Meglio di Vlahovic hanno fatto meglio una trentina di attaccanti in Serie A'

Le indiscrezioni rilasciate da Schira hanno acceso la discussione sul web: "Capitolo Vlahovic: l'attaccante più pagato in Italia, ad oggi (fine aprile) ha segnato solo 5 gol su azione in campionato. Una trentina di giocatori hanno fatto meglio di lui", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge più sinteticamente: "La Juve dovrà prima sapere il mister e poi fare mercato".