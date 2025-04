Il giornalista Claudio Zuliani ha registrato un video su Youtube con l'intento di difendere Kenan Yildiz dalle durissime critiche piovute in queste ore sul turco a causa dell'espulsione che ha rimediato nella gara fra Juventus e Monza.

Zuliani fa muro su Yildiz: 'È già partita la caccia al nuovo mostro ma giù le mani dal turco'

"È partita la caccia al nuovo mostro ma io dico giù le mani da Yildiz", queste sono le parole usate dal giornalista Claudio Zuliani su Youtube in merito alle polemiche che si sono accese dopo il cartellino rosso subito dal turco nella gara fra Juventus e Monza.

Il giornalista ha poi continuato il suo discorso: "Dobbiamo stare calmi, a partire da noi tifosi della Juve. Cioè Yildiz ha sbagliato, ha reagito su Bianco per cercare di divincolarsi, prendendo la faccia dell'avversario con una sbracciata. Ha preso il rosso, ha chiesto scusa, punto. È un ragazzo di 19 anni che ha sbagliato, basta così. Poi ci sono le reazioni inconsulte e le moviole meravigliose che mi fanno arrabbiare. Perché ho sentito tantissime cose, siamo già alle tre giornate di squalifica, fra un po' arriveranno a quattro perché ne mancano quattro alla fine del campionato. Non ha ammazzato nessuno, non ha fatto male a nessuno, ha sbracciato prendendo la faccia di un avversario con un gesto di stizza, ha sbagliato e pagherà".

Zuliani ha proseguito: "Ci hanno spiegano che in un campionato come questo, che è vi dissezionato, è impossibile non prendere il rosso quando tu aspetti l'avversario e lo colpisci. E come mai allora in un campionato come questo Kolasinac dell'Atalanta aspetta McKennie, lo guarda, gli tira una gomitata tanto forte da fargli uscire il sangue e l'arbitro e guardalinee, così come il VAR; non intervengono? Senza poi ricordare la partita tra Juventus e Roma dove Mancini colpisce in maniera meno violenta sempre lo statunitense non incappando in alcuna sanzione dell'arbitro".

Il giornalista ha infine chiosato: "In questo campionato, dove non la puoi passare liscia, iniziamo allora a fare l'elenco chilometrico di quando la Juve è vittima e tutti gli altri la passano franca.

Soprattutto non bisogna trasformare Yildiz in un mostro, perché altrimenti gli altri non devono più giocare al pallone. Siamo nella stessa giornata dove, ad esempio, Lautaro Martinez reagisce su Mancini colpendolo alle spalle e manda a quel paese l'arbitro per due volte consecutive. Eppure il cartellino rosso non l'ho visto".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Yildiz è un ragazzo puro che ha fatto un errore'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi bianconeri: "Yildiz è un ragazzo puro che ha fatto un errore, detto questo la solita disparità dì trattamento, forza Kenan" scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Non ha sbracciato ha fatto una stupidaggine e se lo difendi sbagli".