Porto, Chelsea e PSG riabbracceranno prima del Mondiale per Club Francisco Conceicao, Renato Veiga e Randal Kolo Muani. Sembra essere questa una delle ultime indiscrezioni che circolano a proposito del Calciomercato bianconero, che nonostante un futuro per il club tutt'altro che definito va già prendendo forma.

Nonostante non sia ancora chiaro se i bianconeri parteciperanno o meno alla prossima Champions League, il destino dei tre calciatori sembra già segnato per motivi molto diversi tra loro ma con un filo rosso a legarne tutte le storie: Cristiano Giuntoli ha speso troppo per i 13 calciatori acquistati e i riscatti non possono essere onorati.

A dare per certo l'addio dei tre elementi è stato nelle ultime ore il giornalista Mirko Nicolino.

Sui prestiti secchi la #Juventus oggi ha questa ferma volontà: nessun acquisto definitivo di #Conceicao, #KoloMuani e Renato #Veiga, che prima del Mondiale per Club rientreranno rispettivamente a #Porto, #PSG e #Chelsea ❌ — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) April 7, 2025

Le storie dei 3 calciatori e le rispettive parabole in bianconero appaiono tuttavia molto diverse tra di loro.

Kolo Muani per questioni tattiche, Veiga perchè è un doppione di Cabal, Conceicao perchè è troppo acerbo e soggetto ad infortuni

Il PSG lo ha pagato 90 milioni di euro ma ha dovuto presto capire che non si è trattato di un investimento fruttuoso.

Randal Kolo Muani è stato così spedito in prestito secco alla Juventus, che tra ingaggio, commissioni e il milione pagato ai francesi ha dovuto sborsare qualcosa come 10 milioni di euro per portarlo temporaneamente a Torino. L'impatto è stato devastante, 5 gol nelle prime 3 partite sono lì a dimostrarlo, ma quello che è venuto dopo è il vuoto o quasi.

Annebbiato dall'ultimo periodo della gestione Motta e offuscato da Dusan Vlahovic da quando in panchina si è accomodato Igor Tudor, Kolo Muani tornerà in Francia. La Juventus non può versare altri milioni per confermare il prestito di un calciatore sicuramente di talento ma che ad oggi non si capisce dove collocare: un po' prima punta, un po' attaccante esterno, un po' trequartista, classica caratteristica di chi fa benino tutto ma davvero bene niente.

A prescindere dal fatto che possa essere davvero Tudor l'allenatore del futuro (il croato ha già fatto capire che non è il suo giocatore tipo), il transalpino tornerà così ad ammirare la Torre Eiffel da vicino prima del Mondiale per Club.

Stesso destino per Renato Veiga: ingaggio e commissioni sono state pagate dal Chelsea, la Juventus ha dovuto sborsare in tutto 4 milioni di euro per portarlo a gennaio a Torino. Che in aggiunta a quelli per Kolo Muani fanno 14 circa. Il centrale mancino ha mostrato buone cose e meriterebbe forse un approfondimento, ma i bianconeri non possono trattenere altre 'scommesse' in squadra senza contare che un difensore mancino che sappia fare il centrale e il terzino la Juventus lo ha già in rosa.

Ed è Juan Cabal, che tra poco più di due mesi dovrebbe tornare abile e arruolabile.

Francisco Conceicao merita un capitolo a parte. Tra tutti, è l'unico arrivato l'estate scorsa ed ha dunque avuto tutto il tempo di dimostrare che tipo di giocatore sia. Il suo bottino è di 5 gol e 5 assist fra tutte le competizioni in 31 gare ufficiali. Non molto a dire il vero per un calciatore che ha vissuto una stagione spezzata a metà. Ottimo l'impatto, meno bene nel proseguo, quando qualche infortunio di troppo l'ha tolto forse troppo spesso dalla lista dei convocati.

L'ala è costata 7 milioni di euro per il prestito ma il Porto ne vorrebbe altri 35 per cederlo. Troppi per un calciatore con qualche acciacco di troppo e utilizzabile solo ed esclusivamente qualora si dovesse puntare su un modulo con delle ali d'attacco, 4-3-3 e 4-2-3-1 per intendersi.

Non esattamente i moduli preferiti di Antonio Conte, che sembra il nome in cima alla lista dei desideri del club per la panchina del prossimo anno.

La summa di tutto è che gli oltre 230 milioni di euro spesi in rapporto ai risultati ottenuti (Playoff di Champions League, Quarti di Finale di Coppa Italia e forse quarto posto in Serie A) non possono essere ulteriormente alimentabili per acquisire calciatori sicuramente di qualità ma che vedere ad altissimi livelli oggi in Serie A appare pratica forse troppo 'fantasiosa'. La società ha bisogno di certezze e ricostruirà su basi più solide di quelle gettate quest'anno in sede di calciomercato.