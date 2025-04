"Quale allenatore può dare maggiori garanzie di quelle che può offrire Tudor se mantiene questo rendimento? Soltanto Antonio Conte": a esprimersi così nelle ultime ore è stato il giornalista sportivo Sandro Sabatini, che dagli studi Mediaset ha fatto il punto su quelle che potrebbero essere le strategie della Juventus del futuro in merito alla guida tecnica.

'Non dobbiamo legare il destino di Tudor a quello di Giuntoli'

"Il lavoro di Giuntoli è sotto gli occhi di tutti - ha proseguito Sabatini - evidentemente il mercato di gennaio non è il suo forte perchè sia l'anno scorso che quest'anno ha portato giocatori che non sono risultati utili.

Veiga e Kolo Muani sono solo dei prestiti, per Kelly e Alberto Costa insieme sono stati spesi 40 milioni di euro. Secondo me Kelly gioca perchè non ce ne sono altri in questo momento da poter schierare".

Guardando invece al capitolo allenatore, secondo il giornalista è al momento difficile comprendere come si muoverà il club in ottica anno prossimo, quel che è certo è che le posizioni di Tudor e quelle di Giuntoli, il Football Director bianconero, non vanno valutate insieme: "Non dobbiamo legare il destino dei due tra di loro, io penso che Tudor stia facendo bene e che non ci sono allenatori in grado di offrire maggiori garanzie di rendimento. Antonio Conte? Ecco lui sarebbe un'eccezione, è l'unico che potrebbe dare maggiori certezze".

La media punti di Tudor e la situazione contrattuale di Conte al Napoli

Fino a questo momento, Igor Tudor ha raccolto 7 punti su 9 e viaggia a una media di 2,3 punti a partita. Tre match soltanto non fanno statistica, anche per via della caratura degli avversari che a eccezione della Roma non sono stati di primissima fascia (Genoa e Lecce), ma offrono comunque uno spaccato di come sia iniziato il percorso del croato.

Subentrato alla Lazio l'anno scorso sempre a 9 giornate dalla fine, terminò il campionato con una media punti di 2 a partita: fin qui Tudor sta dunque confermando la propria fama. Quella di un allenatore che quando viene chiamato in corsa riesce quasi sempre a dare una sterzata all'ambiente.

Non è escluso che la Juventus non punti su Tudor [VIDEO] anche per l'anno prossimo (a patto che arrivi la qualificazione alla prossima Champions League), ma diversi rumor evidenziano tuttavia come in società ci sia chi vorrebbe il ritorno di Antonio Conte.

Il tecnico salentino è legato al Napoli da un triennale ma sul contratto è presente una clausola che in caso di mancato accesso alla Champions potrebbe condurre sia la società azzurra che il tecnico stesso a rescindere senza dover pagare penali. A questo punto del campionato, coi partenopei secondi e in piena lotta per lo scudetto, l'esercizio dell'opzione non appare scenario possibile, nel caso dunque la Juventus e Antonio Conte volessero davvero incontrarsi di nuovo dovrebbero necessariamente avviare "una guerra" con la società di Aurelio De Laurentiis.