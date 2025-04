Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano su Youtube, la Juventus nello scorso gennaio avrebbe tentato un approccio con Joshua Kimmich, calciatore tedesco attualmente in forza al Bayern Monaco. Momblano ha poi parlato dei difensori che il club bianconero vorrebbe per la prossima estate e di chi potrebbe andare e di chi restare dell'attuale pacchetto arretrato.

Juventus, Momblano: 'Il club bianconero ha provato concretamente a prendere Kimmich dal Bayern Monaco'

"La Juventus ha provato concretamente a prendere Joshua Kimmich": questa è l'indiscrezione rivelata da Luca Momblano ai microfoni del canale Youtube di Juventibus.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio del retroscena: "Il calciatore tedesco ha attraversato un momento di difficoltà nel rapporto con il Bayern Monaco e in quel frangente è stato avvicinato dal club bianconero. La Juve lo vedeva come un calciatore di esperienza ma allo stesso tempo non troppo vecchio. Penso quindi che Kimmich sia stato contattato da Giuntoli a gennaio non per rivoluzionare la rosa ma per puntellarla. Un obiettivo che il ds potrebbe perseguire anche nella prossima estate".

Proprio in merito agli acquisti che dovrebbe effettuare il club piemontese a giugno Momblano ha detto: "La Juventus vuole aggiungere Under 23 italiani alla propria rosa ed ecco perché il nome di Coppola è sul taccuino dei dirigenti.

Stessa cosa vale per Giovanni Leoni, stopper romano del Parma classe 2006 che gioca in Serie A ormai in pianta stabile e sul quale la Juve si era già mossa la scorsa estate. Leoni ha sicuramente delle prospettive di carattere tecnico e fisico ma se arrivasse non lo farebbe per entrare subito in prima squadra. Poi c'é il nome di Nicola Bertola dello Spezia, che di quelli nominati penso sia il difensore che ha convinto di più lo scouting bianconero".

Sui calciatori che potrebbero restare alla Continassa il giornalista ha precisato: "Il riscatto di Kalulu è sostanzialmente ufficiale, perché c'é l'accordo con il giocatore e un difensore del genere a quel prezzo, circa 13 milioni di euro, non può che rimanere nella Juventus. Per quanto riguarda Gatti, il suo rinnovo si farà al netto delle tante richieste per il giocatore piemontese.

Il centrale ha tenuto la baracca lì dietro non solo quest'anno ma anche nell'ultima stagione di Allegri ed evidentemente più di qualcuno si è accorto dei suoi margini di crescita".

Infine Momblano ha precisato: "Le possibilità invece che Veiga rimanga sono minime, anche se l'idea di trattenere il calciatore almeno per il mondiale per club sta balenando nella testa dei dirigenti bianconeri. La valutazione dei Blues è monstre e lo stesso calciatore vorrebbe tornare in Premier League, un campionato di un altro livello rispetto alla Serie A".

Juve, i tifosi rispondono a Momblano: 'Io prenderei Leoni, giovane e di prospettiva'

Le parole di Momblano, specie quelle sui difensori, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Io avrei preso Leoni la scorsa estate e lo prenderei ora, spendi relativamente poco e ti metti in casa un giovane italiano bravo ora e fortissimo in prospettiva" sostiene un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Il rinnovo di Gatti era già nell’aria e si sapeva, finalmente qualcuno che lo dice così evitiamo altre storie".