Nelle scorse ore il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del futuro del tecnico del Napoli Antonio Conte, affermando che dovrebbe uscire allo scoperto e dire senza giri di parole in quale squadra vorrà andare nel prossimo futuro.

Alfredo Pedullà: 'Conte ci dica chiaramente se vuole andare alla Juve o al Milan'

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube della conferenza stampa che tanto sta facendo discutere effettuata nel pomeriggio da Antonio Conte: "L'argomento del giorno sono le parole shock dette dal salentino: il tecnico del Napoli dice di aver capito di non poter realizzare determinate cose nel club partenopeo.

Ovviamente parole che si prestano a interpretazioni e che hanno acceso le indiscrezioni su Juventus e Milan. Allora io provocatoriamente chiedo a Conte di farci capire se vuole andare nel club rossonero, che ha altre idee e programmi o in quello bianconero che l'anno scorso lo ha snobbato?".

Il giornalista ha proseguito dicendo: "Io parto da un presupposto, Antonio Conte è indiscutibile. Perché c'è chi lo critica dicendo che gli hanno fatto un buon mercato e che sta semplicemente facendo il suo, ma ricordo a tutte queste persone che ci sono società che hanno speso tanto in estate e che ora sono ottave o settimane e quindi distanti dalla zona Champions. Penso inoltre che basterebbe guardare la carriera di Conte per capire quanto valga, e non stiamo parlando di un allenatore che è al tramonto della sua esperienza lavorativa".

Pedullà ha continuato: "È un allenatore che attecchisce subito sui giocatori e che porta sempre risultati, quasi ovunque è andato, dunque per me come tecnico è indiscutibile. Se lo prendi però accetti tutto il pacchetto e sai che il leccese non te le manda a dire se c'è un problema. Io però in questo non vedo novità, perché Conte ha sempre fatto cosi.

È successo a Bari cosi come è successo con la Juventus, dove se ne andò nel bel mezzo della preparazione. Insomma quando lui non sta bene non riesce a controllare l'istinto di dover dire determinate cose e qui si entra in un vicolo. Perché credo sia poco opportuno da parte sua dire certe cose alla vigilia di un match che è determinante ai fini della classifica.

Dunque sulle tempistiche non mi trova d'accordo".

I tifosi rispondono a Pedullà: 'A Conte sono state fatte delle promesse non mantenute'

Le parole di Pedullà hanno acceso in poche ore la discussione fra i suoi followers: "Alfredo, se a inizio anno sono state fatte delle promesse e poi ti trovi a gennaio con la società che, nonostante tu sia primo in classifica, ti vende un giocatore stratosferico e te lo sostituisce con Okafor, che era stato rispedito al mittente per la sua inadeguatezza fisica, che cosa deve dire oggi Antonio Conte?" sottolinea un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Da tifoso del Napoli a me frega zero se Conte vuole restare o andare via. A me interessa che la squadra rimanga sempre a ottimi livelli. Quest'anno sta facendo benissimo se per sbaglio vince mi godrò un'alta volta la mia città in festa".