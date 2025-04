Nelle scorse ore il giornalista Claudio Zuliani ha parlato su Youtube del recente rinvio di Inter-Roma, sottolineando come i nerazzurri avrebbero provato in tutte le maniere a far spostare la gara coi giallorossi a maggio. Zuliani si è poi scagliato sulla narrazione che si è fatta in casa Inter in merito allo svantaggio a cui andrebbero incontro gli uomini di Inzaghi, ricordando come la sua Juventus nel 2017 andò incontro a un trattamento analogo.

Claudio Zuliani punge l'Inter: 'È evidente che ha fatto di tutto per spostare la gara con la Roma a maggio'

Il giornalista Claudio Zuliani e tifoso juventino ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale dice la sua sul caso del rinvio della gara fra Inter e Roma: "È evidente che la società nerazzurra ha fatto di tutto per far spostare la partita al 21 maggio o quando era la data prescelta, quindi in fondo al campionato, per recuperare gli squalificati che con la Roma sono due. Lo ha fatto per avere tutta la settimana a disposizione e per preparare al meglio la partita col Barcellona. La cosa che da fastidio particolarmente però è stato tutto il teatrino a cui abbiamo assistito nelle scorse ore, con conseguente indignazione sui social sponda nerazzurra.

Tutti cercano di portare l'acqua al proprio mulino, cercano per la loro società di avere dei vantaggi invece che degli svantaggi, ma non è questo che ci deve sorprendere. Quello che deve indignare è come sempre il modo in cui viene riportato il racconto, il far finta di niente".

Il giornalista ha proseguito: "Pensate veramente seriamente che i politicanti del calcio si stiano facendo e si siano fatti un problema dei cinque giorni di lutto o del giorno di sabato del funerale del Papa quando parlavano delle partite? No, assolutamente. Non è questione di rispetto o di non rispetto, è questione del 'io società voglio avere 5 ore in più per la mia squadra'. Il problema è come viene raccontato, quindi le veline che riportano la notizia, per cui ci si sveglia la mattina con addirittura Marotta che avrebbe detto "No, per rispetto della regolarità del campionato, accettiamo la decisione, giochiamo domenica alle 15 con la Roma".

Ma quando mai".

Zuliani ha infine affermato: "L'indignazione non deve essere per il fatto che hanno provato a spostare la partita, ma per il fatto che la Juventus subisce sempre. In merito a questo discorso, ricordo per esempio l'anno 2017, quando la vecchia signora giocava per il campionato, per la Coppa Italia, per la Supercoppa e magari arrivava anche in finale di Champions. E allora magari si trovava a fare Napoli-Juventus il 2 aprile 2017 di campionato e tre giorni dopo, quindi il 5, Napoli-Juventus di coppa Italia. Altri tre giorni dopo Juve-Chievo e poi tre giorni dopo Juve-Barcellona di Champions League".

Juventus, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Questa volta hanno dato picche alla Marotta League'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di un pubblico prettamente bianconero: "A me francamente, da juventino, interessa zero di cosa rischia l'Inter e/o i suoi tesserati. Penso a noi non a loro", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Hai ragione in pieno! La Marotta League purtroppo. Ma questa volta le hanno dato picche".