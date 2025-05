La Juventus starebbe valutando Ardon Jashari, talentuoso centrocampista svizzero del Club Bruges, come possibile rinforzo in vista della prossima sessione di calciomercato. Classe 2002, il giocatore elvetico sembra piacere alla dirigenza bianconera per il suo dinamismo e per la duttilità tattica. Doti che unite alla giovane età e agli ampi margini di miglioramento, farebbero di Jashari un profilo su quale investire per il futuro. Il cartellino del giocatore, il cui contratto con il Club Bruges scade nel giugno 2029, viene valutato circa 25 milioni di euro dalla dirigenza belga.

Le caratteristiche tecniche e tattiche di Jashari

Accostato in passato anche al Milan, il centrocampista svizzero si distingue per la sua grinta e aggressività in mezzo al campo. Giocatore forte fisicamente e bravo nei contrasti, Jashari fa della fase d’interdizione, della riconquista del pallone e della successiva ripartenza, le sue armi principali.

Dotato di una notevole resistenza fisica, il centrocampista elvetico viene spesso impiegato nel ruolo di mediano davanti alla difesa o come centrale di centrocampo e grazie a una buona tecnica di base, risulta essere piuttosto preciso nel fraseggio e negli inserimenti in attacco. Presupposti che nella stagione in corso hanno permesso al centrocampista svizzero di trovare quattro volte la via del gol e di fornire sei assist per i compagni in 49 presenze totali con la maglia del Club Bruges.

Come giocherebbe la Juventus con il possibile innesto di Jashari

L’inserimento nell’attuale rosa della Juventus di un giocatore con le caratteristiche del centrocampista elvetico, garantirebbe al futuro tecnico bianconero maggiori opzioni tattiche e la possibilità di variare l'assetto del centrocampo a seconda dell'avversario o del momento della partita, aggiungendo quella fisicità e intensità che in questa stagione sono spesso mancate nel reparto centrale bianconero. Grazie alla sua duttilità tattica, il centrocampista svizzero potrebbe essere schierato in un 4-2-3-1 al fianco di Khephren Thuram, formando con il giocatore francese una linea mediana dinamica e forte tecnicamente.

Inoltre, Jashari potrebbe essere impiegato sia come vertice basso davanti alla difesa, garantendo maggiore copertura alla squadra, oppure come centrocampista centrale in un 3-5-2 o 4-4-2, portando dinamismo e aggressività in fase di pressing.

La Juve starebbe seguendo anche Cardoso

Parallelamente a Jashari, la Juventus starebbe monitorando con una certa attenzione anche il profilo di Johnny Cardoso. Il centrocampista statunitense di origine brasiliana, attualmente in forza al Real Betis, è un giocatore dalle caratteristiche leggermente diverse rispetto a Jashari. Più orientato alla costruzione del gioco, Cardoso è dotato di una buona tecnica individuale e di un’ottima visione di gioco. Caratteristiche che unite tra loro, gli permettono di ricoprire diverse posizioni a centrocampo e di essere schierato come mediano, come centrocampista centrale e all’occorrenza anche nel ruolo di mezzala. La valutazione che il Real Betis fa del cartellino del giocatore statunitense è di circa 20 milioni di euro.