Dopo la sofferta qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus sarebbe pronta a intervenire con forza sul mercato per rinforzare la propria rosa: tra i nomi che starebbe valutando, ci sarebbe quello di Diego Moreira. Attualmente in forza allo Strasburgo, il terzino sinistro belga viene considerato uno dei migliori profili di prospettiva nel suo ruolo, tanto che il suo cartellino viene valutato non meno di 20 milioni di euro dalla società francese.

Le caratteristiche tecniche di Diego Moreira

Giocatore dalle indubbie qualità tecniche e tattiche, da qualche tempo l’esterno belga si è messo in mostra in Ligue1 per l’ottimo rendimento offerto in campo, per la sua notevole progressione palla al piede e per una spiccata propensione offensiva.

Caratteristiche che, unite alle doti atletiche di agilità e velocità, permettono al giocatore di saltare il diretto avversario, creando la superiorità numerica per la propria squadra. Cresciuto come terzino sinistro, Moreira ha dimostrato, però, di essere un giocatore tatticamente duttile in quanto può giocare anche come esterno di centrocampo o d’attacco, rendendosi sempre pericoloso in fase di spinta, nel fraseggio stretto e quando riesce ad arrivare al cross per i propri compagni.

Il possibile innesto di Moreira nella Juve

Indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, l'eventuale innesto di Moreira nell’attuale rosa bianconera potrebbe garantire un buon numero di soluzioni tattiche e di possibili alternative.

Infatti, sfruttando le sue accelerazioni e la capacità di saltare l'uomo, il belga può essere impiegato come esterno a tutta fascia in un 3-5-2, mentre in un 4-3-3, Moreira può invece essere schierato nel suo ruolo di terzino. Posizione che, grazie alle sue spiccate doti offensive, garantirebbe alla squadra un valido supporto in fase d'attacco. Versatilità tattica che potrebbe, quindi, rivelarsi una risorsa piuttosto importante nell'evolversi dei match.

Alla Juve, Moreira potrebbe diventare l’erede di Cambiaso

L’ingaggio di Moreira da parte della Juventus potrebbe essere legato ad un'eventuale partenza di Andrea Cambiaso. Molto vicino al trasferimento al Manchester City nell’ultimo mercato di gennaio, nonostante un rendimento altalenante nell’arco dell'ultima stagione, il profilo del terzino sinistro azzurro avrebbe ancora parecchio appeal in Premier League inglese dove gli stessi Citizens potrebbero tornare a bussare alla porta della Juventus con delle offerte concrete.

Dal canto suo la società bianconera, a fronte di un’offerta adeguata e non inferiore ai 60 milioni di euro, potrebbe valutare seriamente la cessione di Cambiaso, per poi reinvestire i soldi incassati nel mercato estivo con il fine ultimo di rinforzare l’attuale rosa.