In vista della prossima stagione, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione diverse opzioni per rinforzare il proprio reparto offensivo: tra i nomi che nelle ultime ore vengono accostati ai bianconeri ci sarebbe anche quello di Endrick. In attesa di eventuali novità di mercato riguardo a Viktor Gyökeres e Victor Osimhen (principali obiettivi per il reparto avanzato), il brasiliano del Real Madrid potrebbe rappresentare una soluzione piuttosto intrigante per la dirigenza bianconera, con le società madrilena che valuterebbe solo il prestito secco come unica opzione di trasferimento.

Questo al fine di garantire al proprio talento la possibilità di giocare con maggiore continuità.

Le caratteristiche tecniche di Endrick

Nonostante la sua giovanissima età (ha 18 anni), Endrick ha già mostrato doti tecniche e fisiche piuttosto importanti. Classe 2006, l'attaccante brasiliano del Real Madrid si distingue in campo per una notevole velocità, per l'ottima progressione palla al piede e per una capacità di dribbling che gli permette di superare con estrema facilità l’avversario diretto.

Bravo nel finalizzare l’azione e nel giocare di sponda per i compagni, Endrick è in possesso di un’ottima tecnica di base. Presupposto, quest'ultimo, che gli consente di giocare come attaccante centrale, seconda punta e all’occorrenza anche nel ruolo di esterno offensivo.

Il calciatore del Real Madrid può inoltre contare anche su una buona esplosività fisica, caratteristica che, unita alle indubbie doti tecniche, lo renderebbe un prospetto di assoluto valore, con margini di crescita potenzialmente illimitati.

Come giocherebbe la Juve con l'innesto di Endrick

L'inserimento dell’attaccante del Real Madrid nell’attuale rosa della Juventus potrebbe offrire al futuro tecnico bianconero nuove e interessanti soluzioni tattiche. L'attaccante brasiliano può essere schierato sia come punta centrale che come trequartista in un 4-2-3-1, modulo che consentirebbe alla squadra bianconera di sfruttare al massimo tutte le sue qualità tecniche del giocatore.

In 4-3-3, Endrick può invece agire sia come attaccante centrale che come esterno, posizione dalle quale potrebbe cercare la conclusione personale o l’assist verso i compagni.

La Juve starebbe seguendo anche Gyökeres

Oltre al possibile prestito di Endrick, la Juventus starebbe valutando con grande attenzione anche Viktor Gyökeres, attaccante svedese dello Sporting Lisbona. Con una clausola da 100 milioni di euro in favore del club lusitano, il giocatore di origine magiara viene considerato dagli addetti ai lavori come uno dei migliori attaccanti della sua generazione, tanto che in 395 partite da professionista ha già messo insieme 220 gol e 65 assist.

Inoltre, le sue caratteristiche fisiche e la sua capacità di fare reparto lo renderebbero un profilo molto interessante per la Juventus, che lo valuterebbe come una valida alternativa a Dusan Vlahovic (destinato a partire) e a Victor Osimhen, altro grande obiettivo di mercato della dirigenza bianconera difficile da raggiungere per via della resistenza del Napoli.