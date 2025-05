Nelle scorse ore l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato a Viva el Futbol della Juventus, sottolineando come il club bianconero, non confermando Igor Tudor sulla panchina anche nella prossima stagione, farebbe una cosa particolarmente scorretta nei confronti del croato.

Juventus, Cassano: 'Se mandassero via Tudor farebbero una cosa schifosa nei confronti del croato'

L'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato, come di consueto, ai microfoni della trasmissione Viva el Futbol e, riferendosi alla Juventus e al possibile avvicendamento sulla panchina dei bianconeri Tudor-Conte, ha detto: "Per il leccese tutti parlano orientativamente del club bianconero ma io credo che, se alla Continassa davvero mandassero via Tudor, farebbero una cosa schifosa nei suoi confronti.

Perché il croato è arrivato in un momento non buono, ha rimesso la barca a navigare, facendo centrare alla società l'obiettivo richiesto da inizio stagione, il quarto posto. Poi come ci è riuscito ci è riuscito, quello non è importante"

Cassano ha aggiunto: "Tudor, inoltre, ha riportato entusiasmo, personalità e quel DNA che la Juventus va cercando da sempre. Insomma, ha portato identità bianconera e mi è particolarmente piaciuto quando è andato ai microfoni di Dazn sottolineando quanto sarebbe stato inutile e confusionario andare al mondiale per club senza sapere il suo futuro. Parole giuste che renderebbero la sua non conferma ancora più vergognosa da parte della Juventus. Perché Tudor mi sembra un grande uomo e non lo conosco: perciò il mio giudizio non è inquinato da cose personali".

L'ex calciatore ha concluso sull'argomento dicendo: "Ripeto, se la Juventus e il genio della lampada che ha come direttore sportivo si comporteranno in maniera scorretta nei confronti di Tudor, sarà una roba da mettersi le mani dei capelli e spero che i tifosi li contestino per questo. Poi magari andranno a prendere un top allenatore ma non capisco che credibilità avrà Tudor con i giocatori quando inizierà il mondiale per club. Meglio allora ripartire, rinnovargli il contratto e se cosi non sarà, il DS che si doveva dimettere 6 mesi fa dovrebbe farlo adesso".

Juve, i tifosi rispondono a Cassano: 'Tenere Tudor sarebbe come buttare un altro anno'

Le parole di Cassano, come spesso accade, hanno catturato l'attenzione e acceso la discussione tra gli utenti sul web: "Tenere Tudor è buttare un altro anno.

Tenerlo col pensiero di cambiarlo dopo un anno è perdere tempo. Non vincerà mai, non fa gioco, quindi non scherziamo. La riconoscenza si ha anche ringraziando ed essendo sinceri" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Ma di cosa parlate? Tudor grande uomo ma la storia del "portaci in Champions, mondiale per club e poi vediamo" c'è sin dal primo giorno di Tudor alla Juve. Non per nulla ha firmato un contratto dove si dice espressamente questo, clausole annesse".