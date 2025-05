Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube di Moise Kean e dell'errore che ha fatto la Juventus a non credere in lui e a cederlo alla Fiorentina la scorsa stagione. Per Chirico inoltre, la società piemontese non avrebbe sbagliato a lasciar andare via Paulo Dybala, fantasista argentino attualmente in forza nella Roma.

Chirico: 'La società bianconera ha la colpa di non aver capito che signor attaccante fosse Kean'

"Moise Kean ha dimostrato di essere un signor attaccante e quale è la colpa allora della Juventus? Di non averlo capito", queste sono le parole usate da Marcello Chirico sul proprio canale Youtube in merito al centravanti italiano attualmente nella Fiorentina.

Il giornalista ha proseguito: "Cioè non possiamo essere noi giornalisti, ai quali viene interdetto anche l'ingresso agli allenamenti, a dare certi giudizi. Perché, come era possibile una volta, andavi agli allenamenti e comunque una valutazione sui singoli giocatori la potevi fare. Adesso non la puoi più fare perché ti proibiscono di vederli in allenamento, ti proibiscono anche di parlargli, quindi è tutto proibito ormai. La Continassa è diventata un luogo proibito".

Chirico ha proseguito: "E quindi noi non potevamo valutarlo, men che meno un tifoso, perché il tifoso ha accesso agli allenamenti quando li aprono quelle due volte all'anno. Ma non è perché vedi una partitella che puoi giudicare un giocatore.

Quindi l'errore è stato quello di valutazione, di non saperci credere, ma ultimamente non ci credeva nemmeno più Allegri. Il toscano non lo schierava più con regolarità, non lo metteva più in campo, perché lui diceva "Il ragazzo non c'è più con la testa". Perché effettivamente Moise Kean era depresso, poiché avrebbe voluto avere più spazio e non lo otteneva. Chiaramente questo deprimeva Kean, come avrebbe fatto con qualsiasi tipo di giocatore in qualsiasi squadra e quindi l'attaccante chiese di essere ceduto e la Juventus adesso si mangia le mani".

Chirico si è poi focalizzato su un altro grande calciatore ceduto dalla Juventus: "Per quanto riguarda Dybala invece non penso che la società abbia sbagliato a lasciarlo andare.

Perché per i suoi infortuni chiaramente non potevi tenere in squadra un giocatore che costava così tanto e che giocava così poco. Non lo ritengo personalmente un giocatore decisivo, cioè, è forte ma non determinante. Ha fatto 115 gol alla Juve, va bene, però secondo me un numero 10 deve essere decisivo sempre. Del Piero spesso lo era, per me Del Piero è molto più forte di Paulo Dybala".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Kean in bianconero ha avuto le sue occasioni'

Le parole di Chirico hanno acceso il dibattito fra i suoi followers sul web: "Kean per mesi è stata l'unica punta della rosa dopo la dipartita di Ronaldo. Le sue chance le avute eccome e sovente sbagliava pure a porta vuota, troppo macchinoso nei movimenti che non riusciva a stoppare un pallone", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi, inserendo nel discorso anche Dybala aggiunge: "Anche se Kean per la panchina ci poteva stare, stiamo parlando di due giocatori che non hanno mai dimostrato di fare il definitivo salto di qualità quando serviva".