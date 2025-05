Nelle scorse ore la giornalista Fabiana Della Valle ha parlato sul proprio canale Youtube della tanto discussa decisione presa un anno fa dalla Juventus di vendere Dean Huijsen al Bournemouth per "soli" 15 milioni di euro. Secondo la giornalista, il club bianconero non credette nelle potenzialità dello spagnolo per motivi economici e comportamentali.

'La Juve non ha creduto in Huijsen per due motivi, uno economico e l'altro comportamentale'

La giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube nel quale tenta di spiegare le ragioni per le quali la Juventus ha venduto lo scorso anno al Bournemouth Dean Huijsen, difensore che il Real Madrid ha praticamente acquistato per 59 milioni di euro: "Perché la Juventus non ha creduto in lui?

Due motivi, uno economico e l'altro comportamentale o comunque legato all'entourage del giocatore e alla visione differente che avevano rispetto alla società"

Scendendo nel dettaglio, Della Valle ha detto: "Economico perché comunque la Juve l'anno scorso per poter acquistare dei giocatori che voleva Thiago Motta ha dovuto sacrificare dei giovani. Bisognava fare delle plusvalenze per mettere a posto i conti e quindi Huijsen insieme a Soulè sono dovuti andare via. In quel momento non c'erano offerte superiori ai 15 milioni di euro e la Juventus, che forse è stata un po' frettolosa, ì aveva urgenza e necessità di fare cassa per poter reinvestire i soldi guadagnati".

La giornalista ha proseguito: "Per quanto riguarda il resto, va sottolineato come Huijsen nella scorsa annata non aveva fatto una stagione da lustrarsi gli occhi e che il suo passaggio alla Roma di Mourinho aveva altresì creato delle frizioni con la società bianconera.

La Juventus infatti lo aveva promesso al Frosinone, ma per vie traverse il calciatore riuscì a trasferirsi nella capitale, facendo fare una brutta figura anche al ds Cristiano Giuntoli. Altre cose non sono piaciute, come l'esultanza che Huijsen fece proprio col Frosinone, poi la Roma non ha manifestato interesse nell'acquisirlo e quindi il ragazzo è tornato alla Juve, che lo ha messo subito sul mercato. Questo è successo anche perché l'entourage dello spagnolo era convinto che il classe 2005 dovesse giocare subito da titolare, mentre la società bianconera questo non poteva garantirglielo".

Juve, i tifosi rispondono: 'Huijsen non è stato venduto, ma svenduto'

Le parole di Fabiana Della Valle hanno acceso la discussione fra i suoi followers: "La Juve non l’ha venduto, l’ha svenduto.

Tutti sapevano che era un talento cristallino. Ma purtroppo questo succede quando hai al comando gente poco capace", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "C’è chi prende Huijsen e chi prende Kelly e i risultati in campo purtroppo si vedono tutti".