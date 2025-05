Secondo le ultime indiscrezioni rivelate dall'opinionista Fabio Bergomi su Youtube, Antonio Conte sarebbe davvero vicino al ritorno alla Juventus. Questo perché il dirigente del Napoli Gabriele Oriali avrebbe comunicato al salentino la volontà di non seguirlo nel club piemontese.

Juventus, Bergomi: 'Avrebbero sentito dire ad Oriali che non seguirà Conte nella sua prossima avventura a Torino'

"Conte sarebbe vicino alla Juventus e questo perché avrebbero sentito Oriali dire a Coverciano e in altri ambienti: 'Non posso seguire Conte dove andrà questa volta, non posso e non voglio seguirlo.

Antonio ti seguo ovunque, tranne che alla Juventus e al Milan' ": questa è l'indiscrezione con cui ha aperto il suo ultimo video su Youtube Fabio Bergomi. L'opinionista ha poi continuato: "Il fatto che il Napoli avrebbe messo nel mirino Jonathan David, centravanti in uscita dal Lille che piace a Juve e Inter, e Kevin De Bruyne, in scadenza con il Manchester City, ha fatto pensare a molti che questi fossero rinforzi per convincere Conte a restare nel capoluogo campano. Invece non è cosi, perché l'idea del salentino è di tornare a Torino e questa volta c'è l'occasione. Proprio per questo Oriali, da grande interista quale è, non sarebbe disposto ad accompagnarlo".

Bergomi ancora sulla Juventus ha poi aggiunto: "Un'altra situazione strana è quella di Calvo, che abbandona il club bianconero.

Una cosa bizzarra visto che proprio Calvo era l'unico che l'anno scorso voleva già Conte alla Continassa, non voleva Motta e suggerì a Elkann di non fare esperimenti strani ma di andare sul sicuro. Proprio adesso che secondo qualche indiscrezione Conte potrebbe veramente essere a un passo dalla Juve, fanno fuori Calvo?".

Bergomi si è poi concentrato sul Milan e sul caos che potrebbe generarsi in casa rossonera: "C'é un terremoto perché Cardinale vuole vendere, non è disposto a investire in un Milan che non va in Champions, non è disposto a subire le critiche, si è rotto le scatole del calcio. Dietro ci sono veramente gli arabi, c'è il discorso stadio e questa è una cosa che vale anche per l'Inter, ma solo se e quando lo stadio sarà una cosa certa, granitica.

Non dico che deve essere costruito, ma quasi".

Inter, i tifosi rispondono a Bergomi: 'Oriali cuore nerazzurro fa bene a non andare'

Le parole di Bergomi hanno acceso la discussione sul web: "Questo la dice lunga su Conte e adesso vediamo i tifosi del Napoli quante gliene diranno, Oriali giustamente cuore Inter fa bene a non andare" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Si la Juve è sempre stata casa sua! Bravo Oriali a non seguirlo, volevo vedere il contrario".