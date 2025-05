Nelle scorse il giornalista Romeo Agresti ha definito a Juventibus l'annata della formazione bianconera disastrosa. Secondo il giornalista, solo la conquista del quarto posto potrebbe in parte salvare una stagione fallimentare. Lo stesso Agresti ha poi parlato di Nicolò Fagioli e della possibilità che ritorno alla Continassa in estate.

Agresti duro: 'La stagione dei bianconeri è stata disastrosa, il quarto posto salva la dignità'

Il giornalista sportivo Romeo Agresti è intervenuto ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus e facendo un primo bilancio sulla stagione 2024/25 della Juve ha detto: "È stata un'annata disastrosa, iniziata male per gli acquisti fatti in estate e proseguita peggio con quelli di gennaio, che non mi hanno convinto per le modalità.

Si è preso poi un allenatore ma si è sconfessata l'idea del percorso che noi tutti avevamo pensato potesse fare a Torino. Inoltre lo si è mandato al macero nelle battute finali della sua avventura, senza proteggerlo. Insomma una stagione fallimentare, poi se arrivi quarto e ti qualifichi in Champions League salvi solo la dignità. Non credo che questa sia una mia interpretazione ma ci sono i risultati che parlano chiaro".

Agresti ha proseguito il suo discorso dicendo: "A Giuntoli do una grave insufficienza e questo perché non bisogna dimenticare umiliazioni che ha subito questa squadra in stagione. La partita con l'Empoli in coppa Italia ad esempio per me ha rappresentato un vero e proprio shock sportivo.

Una roba da vergognarsi. Quindi ribadisco il fatto che se la Juventus va in Champions salva a malapena la stagione, se non ci va è un disastro epocale, anche sotto l'aspetto dei conti".

Il giornalista ha poi detto la propria opinione sul possibile rientro alla Juventus di Nicolò Fagioli: "Se la Fiorentina non dovesse riscattarlo capisco quei tifosi bianconeri che sarebbero contenti, ma trattenerlo alla Continassa per me sarebbe un altro errore strategico. Perché una volta che tu cedi il calciatore non devi mettere l'obbligo di riscatto in base alla qualificazione europea della squadra in cui si trasferisce, ma in base alle presenze. Poi magari rientra e il nuovo allenatore lo rilancia, ma strategicamente continuo a pensare che sarebbe un errore tenerlo".

Juve, i tifosi rispondono ad Agresti: 'Nonostante l'annata sgangherata siamo ancora quarti'

Le parole di Agresti hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi della Juventus: "Riflessione: nonostante la squadra sgangherata grazie a Giuntoli, nonostante gli infortuni, nonostante i problemi in difesa e senza attaccanti e nonostante la media età tra le più giovani del campionato, nonostante un'infinità di pareggi assurdi, ebbene siamo ancora quarti in classifica", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge seccamente: "Giuntoli deve essere licenziato, voto 4".