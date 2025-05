Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e del possibile futuro di Francisco Conceicao, sottolineando che la situazione non sarebbe cambiata. Il club bianconero infatti non avrebbe intenzione di riscattarlo alle condizioni dettate dal Porto.

Balzarini: 'Alle condizioni dettate dal Porto per Conceicao il club bianconero non si muoverà'

Le recenti prestazioni di Francisco Conceicao, specie l'ultima con l'Udinese, secondo alcune fonti avrebbero fatto riflettere i dirigenti della Juventus, che sarebbero stati pronti a rivedere la propria scelta di non riscattare il talento portoghese.

Stando invece a quanto riportato su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini la valutazione del classe 2002, al netto delle ultime gare da lui disputate, non sarebbe mutata: "La situazione Conceicao e la ribadisco è la medesima, ovvero a certe condizioni la Juve non si muove. Nel senso che per il momento il Porto vuole 30 milioni, c'è la clausola rescissoria per accaparrarsi il giocatore, quindi non c'è in questo momento apertura alla commutazione del prestito secco in prestito con diritto di riscatto. Conceicao è già costato 10 milioni, praticamente, i 7 del prestito secco più i tre di ingaggio, se non vado errato e la Juve non vuole aggiungere altri soldi a questa operazione. O meglio, non vuole aggiungere 30 milioni a questa operazione, andando a pagare nel complessivo il calciatore 40 milioni più lo stipendio".

Balzarini ha poi proseguito: "Tutto è nelle mani di Jorge Mendes e se lui farà da buon intermediario nei confronti del Porto per ottenere un notevole sconto, quindi parliamo di un affare da poco più di 20 milioni, allora la Juve ci ragiona su per un prestito con obbligo di riscatto. Cioè non lo prende subito e pagando tutto. Questa è la situazione. La Juve ha in mente degli all in importanti, naturalmente, in caso di qualificazione di Champions. L'all in è Tonali, l'all in può essere Osimhen che però si è allontanato un po' in questo momento. C'è sempre Theo Hernandez per la difesa che rimane nel mirino e quindi ci sono delle priorità per reparti che la Juventus vuole seguire".

Infine il giornalista ha parlato della situazione inerente il prossimo allenatore: "Nei giorni scorsi ho sottolineato di essere a favore dell'eventuale permanenza di Tudor nel club bianconero, perché ha fatto un ottimo lavoro e perché secondo me lo meriterebbe.

Questo però non vuol dire che sono contrario l'ipotetico ritorno di Antonio Conte, grande allenatore che peraltro conosco da tantissimi anni".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Tudor in questi due mesi non ha cambiato la squadra'

Proprio le parole di Balzarini sul futuro allenatore della Juve ha acceso la discussione fra i suoi followers: "Se Tudor avesse portato una svolta non ci sarebbe stato nulla da dire ma così non è stato, perché chi dice che Tudor in questi due mesi ha trasformato questa squadra in tutto mente sapendo di mentire", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Io voglio Tudor. Poi sceglie la società. E chiunque siederà in panchina sarà l’allenatore della mia squadra".