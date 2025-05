Secondo quanto riferito da Gianni Balzarini su Youtube, il volto e le espressioni usate dal tecnico della Juventus Igor Tudor nell'ultima conferenza stampa, farebbero pensare ad un allenatore consapevole di non restare anche nella prossima stagione sulla panchina del club bianconero.

Balzarini: 'Dalle parole e dal volto di Tudor credo gli abbiano già comunicato che non resterà'

Il giornalista Gianni Balzarini ha commentato sul proprio canale Youtube la conferenza stampa di Igor Tudor fatta dal tecnico della Juventus alla vigilia del match di campionato contro la Lazio.

Balzarini, cercando di leggere la mimica facciale del croato ha detto: "Dalle parole che usa e dall'espressione del volto di Tudor temo che gli sia già stato comunicato qualcosa e che questo qualcosa non sia molto compatibile con la sua permanenza in panchina. Io sto avendo questa impressione, che in realtà ho cominciato a percepire dalla gara col Parma tre settimane fa, e la sto coltivando man mano che lo sento parlare e leggo tra le righe delle cose che dice e soprattutto guardando i suoi occhi".

Su questo tema Balzarini ha aggiunto: "Nell'occhio di Tudor vedevo una velata delusione mista a orgoglio, come a dire 'Mi hanno già detto che non sarò più l'allenatore, però io orgogliosamente porto avanti questa mia battaglia personale e magari un giorno mi rimpiangerete'.

Non lo so, io ci vedo questa lettura, parlo purtroppo per esperienza, non mi sembrano gli occhi di una persona sicura di rimanere sulla panchina al prossimo anno, anche se dovesse conseguire il posto Champions. Poi io la penso in maniera diversa, perché lo terrei anche se la Juve non dovesse conseguire arrivare fra le prime quattro. Però io non sono la Juve, io semplicemente racconto quello che accade attorno al club piemontese".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Serve una struttura societaria forte'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione tra i suoi followers: "Potrebbe esserci seduto sulla nostra panchina Klopp, Guardiola e così via, ma se a livello societario non si fa una bella ristrutturazione e da qui si riparte con un piano sportivo chiaro e che non sia solo quello di guardare ai conti continueremo a vivere nell’anonimato", scrive un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se Tudor avesse segnato una svolta in queste partite non ci sarebbe stato alcun problema a confermarlo. Il problema è che dobbiamo ammettere, in maniera oggettiva, che non è cambiato nulla: né dal punto di vista del gioco (e lo capisco perché in poche settimane è complicato) né dal punto di vista della mentalità".