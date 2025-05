Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube del pareggio per 1-1 fra Lazio e Juventus, sottolineando che i bianconeri si sarebbero fatti raggiungere dai biancocelesti nel finale della gara anche a causa delle scelte fatte da Igor Tudor.

Chirico duro con Tudor: 'La partita con la Lazio è stata pareggiata per le sue sostituzioni'

Il giornalista Marcello Chirico ha commentato il pareggio della Juventus per 1-1 ottenuto dai bianconeri sul campo della Lazio, individuando un principale colpevole nel risultato finale della gara: "Dal mio punto di vista, questo pareggio è figlio delle sostituzioni fatte a a casaccio da Igor Tudor nel finale di partita.

Perché aveva paura di pareggiarla e l'ha pareggiata. La Juventus si stava difendendo bene, il suo bunker stava tenendo e non venitemi a dire che loro avevano più centimetro. Perché Gatti comunque salta sull'azione del pareggio della Lazio, salta e va a vuoto. Tudor stesso dice che il difensore poteva giocare 5 minuti perché non si è mai allenato in un mese e lo mette in campo? Discorso simile vale per Vlahovic, che pare un pesce fuor d'acqua. È svogliato e fuori condizione e lo si è capito da un pallone che poteva tenere per far salire la squadra ma che invece sbatte fuori".

Chirico ha proseguito: "Io poi ho visto particolarmente bene Conceicao e Adzic sia in fase propositiva che in fase difensiva e Tudor non li doveva togliere.

Il croato poi dice 'Gli ho chiesto scusa ma volevo esperienza in campo', ma perché li tiri fuori dal rettangolo di gioco quando stavano facendo bene? Anche se hanno poca esperienza sono giocatori che comunque ci tengono a stare in squadra. Conceicao si è conquistato finalmente un posto nel secondo tempo e lo vai a levare?".

Il giornalista ha concluso la sua riflessione contro Tudor dicendo: "La tua scommessa, le tue scelte ti hanno fatto pareggiare una partita che la Juventus avrebbe potuto benissimo portare a casa. Perché la Lazio, per quanto ti schiacciasse, non era mai riuscita a impensierire più di tanto la formazione bianconera. Anche Di Gregorio non ha fatto nulla di particolare. L'unica parata importante è stata quella su Dia, nella quale poi il pallone ha sbattuto sul palo".

I tifosi juventini rispondono a Chirico: 'Il pareggio è figlio di un arbitraggio improvvido'

Le parole di Chirico hanno diviso i tantissimi tifosi della Juventus che seguono il giornalista: "Non sono d'accordo. Il pareggio è figlio di un improvvido arbitraggio. Massa non è capace (se non voglio pensar male anche se sto facendo uno sforzo). Il pareggio è figlio di un'espulsione inventata. Non è mai condotta violenta quella di Kalulu", scrive un utente su Youtube.

Un altro invece aggiunge: "Sono d'accordo. Non si capisce perché ha sostituito Conceicao che sarebbe stato utilissimo per il contropiede, Kolo Muani non era da sostituire e se vuoi Adzic era da mettere dall'inizio al posto di Locatelli".