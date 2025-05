Secondo quanto riferito dalla giornalista Fabiana Della Valle su Youtube, il tecnico del Fenerbahce José Mourinho avrebbe chiesto al club turco di acquisire dalla Juventus, nella prossima stagione, Dusan Vlahovic, centravanti serbo con il contratto in scadenza nel 2026.

Juventus, Della Valle: 'Mourinho ha chiesto Vlahovic per la prossima stagione'

La giornalista Fabiana Della Valle ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando di una novità di calciomercato che riguarda l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic: "Potrebbero esserci delle novità importanti per quanto riguarda il futuro del centravanti.

Perché l'indiscrezione è arrivata dai giornali serbi che è stata da me verificata e riguarda un interessamento del Fenerbahce per Vlahovic. Il classe 2000 è una richiesta specifica di Mourinho, attuale allenatore del club turco, che vorrebbe portarlo dalla sua per la prossima stagione. Ora, a fare da tramite a questa operazione ci sarebbe anche Tadic che è già compagno di nazionale di Vlahovic nella Serbia e che, quindi, starebbe spingendo con il giocatore per farlo trasferire. La situazione contrattuale del numero 9 bianconero sappiamo qual è, lui ha un contratto in scadenza nel 2026 e non c'è in questo momento una trattativa per il rinnovo. Non c'è stato nessun incontro tra la Juventus e il suo procuratore, posticipato continuamente e alla fine saltato.

È evidente che Vlahovic, nonostante all'inizio avesse detto di voler rinnovare, non ha accettato la proposta di prolungamento con cifre calmierate fattagli dalla Juve".

Sulla mancata convocazione di Vlahovic nella delicata partita col Bologna, Fabiana Della Valle ha detto: "Come dobbiamo valutare questa assenza del giocatore? Non è la prima volta che succede, comunque ogni giocatore è differente dall'altro, tutti hanno una soglia del dolore diversa: abbiamo visto, per esempio, Yildiz che, quando sta male, poi alla fine fa sempre di tutto per rientrare ed è più facile che ci sia piuttosto che non ci sia. Altri giocatori, invece, magari tendono a mettersi in modalità prudente, a tirare il freno a mano e questo è il caso di Vlahovic: perché già altre volte è successo.

Probabilmente, lui, al contrario di altri, per poter andare in campo, per essere sicuro, per essere tranquillo, ha bisogno di sentirsi al 100% e in questo momento non si sente".

Juve, i tifosi commentano le parole di Fabiana Della Valle: 'A questo punto il serbo se ne deve andare'

Le indiscrezioni rivelate da Fabian Della Valle hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "A questo punto è veramente cosa buona e giusta che il serbo se ne vada il prima possibile" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Premessa: il contratto di Vlahovic è assurdo, con un ingaggio almeno doppio rispetto al suo reale valore. Però non ho mai visto una tifoseria disprezzare e odiare il proprio centravanti come quella bianconera con Dusan".