Qualcosa pare essersi rotto nell’immaginario che per decenni ha reso la Juventus il punto d’arrivo per ogni allenatore ambizioso. Se fino a qualche anno fa il fascino della Vecchia Signora sembrava irresistibile, oggi il club bianconero fatica a imporsi come prima scelta. A dimostrare questa perdita di appeal dei torinesi sono i rifiuti recenti di due tra i tecnici più apprezzati del panorama italiano: Antonio Conte e Gian Piero Gasperini. Entrambi hanno declinato le avances della dirigenza juventina, scegliendo invece di abbracciare progetti che, almeno sulla carta, appaiono oggi più solidi e convincenti.

Conte sceglie Napoli: una decisione simbolica

La conferma di Antonio Conte al timone del Napoli ha suscitato entusiasmo sotto il Vesuvio e, al contempo, sollevato interrogativi a Torino. L’ex tecnico bianconero ha scelto di restare in Campania, respingendo il corteggiamento di una Juventus che lui stesso aveva riportato ai vertici nel 2011. Un segnale forte, che sottolinea quanto l’attuale progetto partenopeo – nonostante gli attriti fra il leccese e ADL – sia percepito come più strutturato e credibile. De Laurentiis, con la conferma di Conte, ha lanciato un messaggio chiaro: continuare a far cresce una squadra capace già di vincere uno scudetto.

Gasperini alla Roma: preferenza netta

Ancora più sorprendente, se possibile, la decisione di Gian Piero Gasperini.

L’architetto della splendida Atalanta europea ha scelto la Roma, dove troverà un rinnovato assetto tecnico-dirigenziale con Claudio Ranieri nel ruolo di consulente e Florent Ghisolfi come direttore sportivo. Anche in questo caso, la Juventus era in pressing per assicurarsi un tecnico dalla chiara identità tattica e dall’esperienza internazionale. Il no di Gasperini, tuttavia, rafforza l’idea di una Juventus in fase di transizione profonda, non più sinonimo automatico di ambizione e stabilità.

Juventus, tra cantieri aperti e identità smarrita

La realtà dei fatti è che la Juventus vive un momento di forte incertezza. Dopo anni di magra, l’unico trofeo messo in bacheca recentemente è la Coppa Italia del 2024 targata Max Allegri.

Poco per una società abituata a lottare ogni stagione per lo Scudetto e a recitare un ruolo da protagonista in Europa. L’inizio di un nuovo corso con Cristiano Giuntoli, arrivato dal Napoli con grandi aspettative, non ha prodotto gli effetti sperati. Le sue scelte sul mercato, sia in termini di allenatori che di calciatori, hanno lasciato più dubbi che certezze.

Secondo fonti vicine alla società, l’amministratore delegato di Exor, John Elkann, starebbe valutando seriamente un cambio alla guida dell’area tecnica. Le difficoltà di Giuntoli nel costruire un’identità forte e condivisa sono state aggravate da una situazione societaria tutt’altro che lineare. Il recente arrivo di Damien Comolli e l’ampliamento delle responsabilità affidate a Giorgio Chiellini, pur rappresentando un tentativo di riorganizzazione, danno l’immagine di un cantiere ancora aperto.