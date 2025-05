Secondo le indiscrezioni di calciomercato rivelate su Youtube dal giornalista Matteo Moretto, la Juventus quasi certamente non riscatterà dal Porto Francisco Conceicao. Per Moretto lo stesso destino spetterebbe a Kyle Walker, esterno in prestito al Milan.

Moretto: 'Conceicao al 99% non verrà riscattato, Kalulu invece resterà'

Il giornalista Matteo Moretto tramite i microfoni del canale Youtube di Fabrizio Romano ha parlato della Juventus e di chi dovrebbe o meno restare nel club bianconero tra alcuni dei calciatori attualmente in prestito a Torino: "Sappiamo da diverse settimane di come la Juventus fosse convinta di riscattare assolutamente Kalulu dal Milan e confermo questo orientamento.

Il francese verrà acquisito per 14 milioni di euro più bonus, quindi sarà un giocatore della Juve anche per i prossimi anni. Invece chi al 99% non verrà riscattato è Francisco Conceicao perché questi 30 milioni pesano sulle casse della Juventus che sta ragionando di fatto su questo tipo di budget, su questo tipo di investimento. Già nei mesi precedenti si percepiva una scarsa convinzione nel procedere con il riscatto dell'esterno portoghese e oggi vi posso confermare che salvo sorprese quei 30 milioni di euro la Juve li vuole stanziare per un altro investimento importante in avanti, perché l'attaccante è sicuramente l'obiettivo principale per il prossimo anno".

Moretto, concentrandosi poi sul Milan, ha parlato di diversi movimenti in uscita del club rossonero: "La società lombarda non è pienamente convinta di proseguire con Walker anche in vista della prossima stagione.

A Milanello infatti si sarebbe ragionato sull'età del calciatore e sull'ingaggio che percepirebbe qualora lo dovessero riscattare. Quindi il Milan ha iniziato a farsi delle domande e posso confermare che a oggi sono orientanti a non riscattare l'inglese. Sul rinnovo di Maignan, va ricordato che il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026, quindi se non dovesse prolungare rischierebbe o di essere venduto quest'estate per monetizzare oppure anche di andare via a parametro zero tra un anno".

I tifosi del Milan rispondono a Moretto: 'Queste situazioni sui rinnovi fa capire quanto è provinciale Furlani'

Le indiscrezioni di Moretto, specie quelle sul Milan, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: questa gestione delle situazioni Walker, Maignan e Theo da parte della dirigenza del Milan fanno capire bene il provincialismo e l'incompetenza di Furlani", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Non ci posso credere che in una sola estate il Milan venda Reijnders, Theo e Maignan. Sarebbe ridimensionamento".