Lo speaker Edoardo Mecca ha scritto un messaggio sul proprio account X nel quale ha sottolineato come l'espulsione rimediata da Pierre Kalulu nella gara fra Lazio e Juventus, sia stata decisiva e abbia permesso ai padroni di casa di pareggiare. Del cartellino rosso subito dal difensore transalpino e del match dell'Olimpico ha scritto su X anche il giornalista Mirko Nicolino.

Mecca non ci sta: 'Grande delusione per il pareggio con la Lazio, l'espulsione di Kalulu è stata decisiva'

Lo speaker radiofonico esperto di calciomercato Edoardo Mecca ha commentato su X l'1-1 dell'Olimpico fra Lazio e Juventus, puntando il dito sull'episodio arbitrale che ha visto coinvolto Kalulu e Castellanos: "Una squadra che non riesce a reggere la tensione nervosa.

Peccato, il secondo tempo era iniziato bene ma ancora una volta sciupato tutto. Espulsione di Kalulu decisiva. Grandissima delusione". Mecca ha poi aggiunto: "Non ho più parole per Nico Gonzalez. 40 milioni. Sono esausto".

Un pensiero che in pochi minuti ha generato tantissime repliche dei tifosi juventini su X: "A me va bene tutto , per come è andato l’anno non meritiamo la Champions ma non possiamo farci andare bene questo tipo di arbitraggio ogni volta. Noi giallo per ogni fallo commesso, loro ne hanno fatti cinque volte tanto e sono stati ammoniti per sfinimento" scrive un tifoso.

Un altro poi aggiunge: "Prima della reazione di Kalulu (sempre che ci sia stata) ci sono tre ammonizioni su tre falli ai giocatori della Juventus.

In più il body check di Castellanos proprio al francese. Che nervosismo vuoi gestire quando ti trattano così?".

Infine un tifoso se la prende con il tecnico dei bianconeri: "Dispiace per Tudor ci hanno derubati e purtroppo lui è un allenatore inadeguato, in 10 e non stavano soffrendo praticamente niente fino a quando ha voluto fare lo splendido".

Nicolino: 'Espulsione Kalulu? Furbo Castellanos a provare, ingenuo il francese a cascarci'

Anche il giornalista Mirko Nicolino ha commentato sul proprio profilo X l'espulsione di Kalulu in Lazio-Juventus: "Furbo Castellanos a provocare per diversi minuti, ingenuo Kalulu a cascarci. Stagione finita per l'ex Milan e Juve alla prossima senza altri tre giocatori per squalifica oltre agli infortunati".

Nicolino si è poi concentrato sul risultato finale dell'Olimpico scrivendo: "Finisce in parità tra la Lazio e la Juventus all'Olimpico. I biancocelesti la riacciuffano al 96' e portano a casa un punto importante per come si era messa. I bianconeri, considerate anche le numerose assenze e il rosso a Kalulu, hanno fatto il massimo per spirito e abnegazione. Un vero peccato".