La Juventus si avvia verso la fine della stagione con più di un nodo da sciogliere, in particolare per quanto riguarda la panchina bianconera. Ma non solo: come rivelato da Luca Momblano su Juventibus, potrebbero esserci importanti novità anche in ambito dirigenziale. Secondo il giornalista, infatti, la proprietà avrebbe maturato una posizione netta nei confronti del lavoro svolto da Cristiano Giuntoli negli ultimi mesi.

Momblano è stato molto chiaro nel riportare ciò che avrebbe appreso dalle sue fonti: “Un sostanziale punto e lo dico subito la proprietà ha bocciato, una bocciatura la definirei senza veramente aggiungere niente, né un asterisco né un aggettivo: bocciatura su tutta la linea della figura di Cristiano Giuntoli da parte della proprietà.

Questo è il primo punto fermo che nella ricostruzione e nel mettere insieme mi pare di poter prendere atto come un un passaggio inevitabile”.

Le parole di Momblano

Secondo Momblano le prossime settimane, in particolare quelle centrali di maggio, saranno decisive per delineare il futuro del club: “Questo ve lo do come punto di partenza, queste due settimane, le due centrali di maggio, sono quelle della vera verità, cioè arriverà, non a noi, non ai giornali, non ai media, non alla redazione, arriverà la grande decisione di Exor. Ovviamente molto personalizzata per quanto riguarda la Juventus, dalle volontà e dalle prese di coscienza eventuali di John Elkann, che ovviamente conosce benissimo le situazioni contrattuali, la dignità anche, la professionalità con il quale tante di queste figure si sono spese con risultati discutibili, però, nelle varie posizioni in questi mesi".

Lo stesso giornalista poi ha concluso: "Intanto però il primo punto di partenza, quello che oggi diciamo, è che da quello che abbiamo catturato, Exor ha fissato alcuni punti fermi e John Elkann ha acquisito coscienza di un paio di decisioni piuttosto clamorose”.

Champions decisiva per il futuro

Nel frattempo, il campo continua a tenere banco. Questo sabato 10 maggio, la Juventus affronterà la Lazio in una sfida chiave per la corsa alla Champions League. Dopo i biancocelesti, i bianconeri sfideranno l’Udinese e il Venezia, due impegni sulla carta più agevoli. Queste ultime tre gare saranno fondamentali per raggiungere un piazzamento tra le prime quattro della Serie A, obiettivo imprescindibile per tornare a disputare la massima competizione europea.

Qualificarsi alla prossima Champions significherebbe non solo rilanciare l’immagine internazionale del club, ma anche incassare una cifra considerevole da reinvestire sul mercato. Un aspetto economico tutt’altro che secondario, specie in un momento in cui la società si trova a dover ridisegnare le proprie strategie sportive e dirigenziali.