Nelle scorse ore, l'opinionista Massimo Zampini ha registrato un breve video per la pagina X di Juventibus nel quale sottolinea come la squalifica inflitta a Simone Inzaghi e ad Hakan Calhanoglu dell'Inter per il noto caso ultras sia la prova lampante, secondo lui, di come in Italia la giustizia sportiva sia attuata con un presunto doppio pesismo.

Con questa accusa, Zampini fa evidentemente riferimento a quanto accadde nel 2017 in un caso analogo che coinvolse la Juventus e l'ex presidente Andrea Agnelli: all'allora numero uno bianconero furono inflitti 12 mesi di squalifica poi ridotti a 3, ai due esponenti nerazzurri è stata invece irrorata una sola giornata di squalifica.

Juventus, Zampini non ci sta: 'La squalifica a Inzaghi e Calhanoglu? La più grande sublimazione del doppio pesismo'

L'opinionista Massimo Zampini ha parlato sul canale X di Juventibus della squalifica recentemente inflitta a Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu dell'Inter per il caso ultras, paragonandola a quella che colpì la Juve di Andrea Agnelli: "E così in un tranquillo primo maggio, arriva ufficiale la più grande sublimazione, non che ce ne fosse bisogno, del doppio pesismo di media, della giustizia sportiva e di tutto quello che raccontiamo da un bel po'. Stavolta direi che abbiamo più che le prove, nel senso che siamo di fronte a un caso a dir bene analogo e nel quale il presidente della Juve di allora in mezzo agli scudetti, mentre lottava per vincere anche lui tutti i trofei, si è trovato ad andare in commissione antimafia di fronte ad un'intercettazione inventata dal procuratore federale.

Agnelli si è trovato una richiesta di 30 mesi di squalifica, 2 anni e mezzo, la cosa è finita su tutti i giornali e il fango rimane".

Zampini ha proseguito: "Il link con la ndrangheta, un anno di squalifica, appello ulteriore e alla fine la multa e i mesi già scontati di squalifica. Mentre qua siamo di fronte, ovviamente, a una sanzione che non è una sanzione, è quasi una benedizione. Il fango non esiste, non c'è nulla. I media sono completamente assenti e i coraggiosi soliti noti di allora sono completamente spariti e asserviti adesso. Questo è il contesto nel quale ci troviamo a operare e che proviamo a denunciare ormai da tempo".

Juventus, i tifosi rispondono a Zampini: 'Mandiamoli via dalle istituzioni, a partire dalle prossime consultazioni elettorali'

Le parole di Zampini hanno lasciato un segno sulla community di Juventibus: "Ragazzi cosa si può fare? Perché io sinceramente non so questi fino a che punto possono arrivare. Questa è la semplice dimostrazione che la corruzione in Italia c'è fino ai massimi livelli di ogni settore" scrive un utente su X. Un altro poi sottolinea: "Quando avete parlato di peso politico avete centrato il problema ma, secondo me, anche la soluzione. Mandiamoli via dalle istituzioni, a partire già dalle prossime consultazioni elettorali, di qualunque livello: siamo la prima forza a livello nazionale, facciamola valere".