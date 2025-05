La Juventus si prepara alla delicata sfida contro il Venezia, ma per Igor Tudor le notizie che arrivano dal centro sportivo non sono certo incoraggianti. Il tecnico bianconero deve fare i conti con una situazione d’emergenza, soprattutto in difesa, dove le assenze rischiano di condizionare pesantemente le scelte per la gara in programma nel fine settimana. La principale preoccupazione riguarda Renato Veiga che, nella giornata di oggi, 23 maggio, si è allenato a parte. Il difensore portoghese ha svolto una seduta personalizzata a causa di un affaticamento muscolare che ne mette in dubbio la presenza contro il Venezia.

Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore ma, al momento, la sua convocazione resta in forte dubbio.

Emergenza difesa

Tudor dovrà già fare a meno di Pierre Kalulu, squalificato, mentre Federico Gatti non è ancora al meglio dopo la frattura della distasi del perone. Il numero 4 bianconero prosegue con un lavoro differenziato e appare improbabile un suo impiego dal primo minuto contro i lagunari. Questo significa che, qualora Veiga non dovesse recuperare, l’unico centrale di ruolo a disposizione del tecnico croato sarà Lloyd Kelly.

A completare la linea difensiva a tre, Tudor potrebbe essere costretto ad adattare due giovani: Alberto Costa, già utilizzato in quel ruolo in situazioni di emergenza, e Nicolò Savona, solitamente impiegato come laterale difensivo.

Una soluzione tutt’altro che ideale in un match che si preannuncia insidioso.

Dubbio McKennie

Le difficoltà non si limitano alla retroguardia. Anche il centrocampo è in piena emergenza: Weston McKennie, colpito duramente nella sfida contro l’Udinese, sta ancora lavorando a parte. Non si tratta di un infortunio grave, ma la sua disponibilità per la trasferta di Venezia è in dubbio. Più complicata la situazione di Teun Koopmeiners, fermo ormai da oltre un mese. Il centrocampista olandese non ha ancora una data certa per il rientro e, salvo sorprese, tornerà direttamente per il Mondiale per Club.

In mezzo al campo, Tudor dovrebbe puntare su Khéphren Thuram, pronto a rientrare dal primo minuto dopo l’ultimo turno di riposo.

Al suo fianco agirà con ogni probabilità Manuel Locatelli, chiamato ancora una volta a guidare la mediana bianconera.

In attacco, è previsto un avvicendamento tra le punte: Dusan Vlahovic è pronto a riprendersi una maglia da titolare al posto di Randal Kolo Muani, che potrebbe partire dalla panchina dopo una serie di prestazioni opache. La Juventus si avvicina alla sfida contro il Venezia in piena emergenza. Tra infortuni, squalifiche e giocatori in dubbio, Tudor dovrà fare i conti con una rosa decimata: sarà chiamato ad inventarsi delle soluzioni alternative per non fallire l'obiettivo Champions League.