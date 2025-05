Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini, quella con l'Udinese potrebbe essere l'ultima gara disputata all'Allianz Stadium per alcuni calciatori attualmente alla Juventus. Tra questi ci sarebbe Renato Veiga, prossimo a fare ritorno al Chelsea, Douglas Luiz candidato a lasciare il club in estate, e Francisco Conceicao destinato a tornare al Porto.

Juventus, Balzarini: 'Per molti protagonisti bianconeri quella con l'Udinese potrebbe essere l'ultima gara a Torino'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha registrato un video sul proprio canale Youtube e parlando della gara che si appresta a disputare la Juventus contro l'Udinese ha detto: "Quella con i friulani è una partita chiaramente importantissima, non l'ultima per il discorso Champions, ma può essere l'ultima allo Stadium per diversi bianconeri.

Ora di Tudor abbiamo già parlato e continueremo a parlare, perché io fino a quando non vedrò certe cose, proverò a non crederci. A cosa mi riferisco? Al fatto che il croato possa salutare definitivamente, ma domani secondo alcune indiscrezioni, potrebbe davvero essere la sua ultima panchina a Torino".

Balzarini si è poi focalizzato sui calciatori che rischierebbero di salutare la Juve: "Il discorso fatto per Tudor varrebbe anche per diversi calciatori e partendo dalla difesa, quella con l'Udinese potrebbe essere l'ultima di Veiga. Non ci sono in questo momento indiscrezioni su una volontà di proseguire il rapporto, per cui lui dovrebbe tornare al Chelsea. Premessa importante, la Juve avrà quella finestra di mercato di cui potrà beneficiare come tutte le squadre partecipanti al Mondiale per Club, per risolvere subito alcune questioni.

Poi proseguendo e andando al centrocampo, c'è Douglas Luiz, che giocherà dall'inizio quasi certamente con McKennie. Anche per il brasiliano, che è stato fuori in questa stagione per tanti problemi fisici, potrebbe essere l'ultima all'Allianz".

Il giornalista ha infine concluso: "Poi c'è l'attacco: per quanto concerne Conceicao, prima sembrava che la Juve potesse trasformare il suo prestito secco in prestito con obbligo di riscatto alla prossima stagione ma mi arrivano tutte indiscrezioni negative sul suo conto, quindi dovrebbe tornare al mittente, ovvero al Porto. Poi c'é Kolo Muani sul quale bisogna fare un discorso diverso: in società starebbe riprendendo l'idea di provare ad ottenere uno sconto.

Il francese costerebbe 45 milioni il prossimo anno e la Juve proverà, dopo un primo tentativo fatto circa un mese fa, a far abbassare le pretese al club transalpino. Infine c'é un nome che quasi sicuramente lascerà la Juve e il suo nome è Dusan Vlahovic. Il serbo non partirà da titolare e sono molto curioso di vedere come lo accoglierà lo Stadium".

Juve, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Vlahovic riceverà applausi ma nessuno lo rimpiangerà'

Proprio le parole di Balzarini sul possibile addio di Vlahovic, hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi bianconeri: "Secondo me Vlahovic riceverà, a prescindere, gli applausi di tutto lo stadio. Non credo però verrà rimpianto" scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Dispiace dirlo ma nessun rimpianto per Dusan: in tre anni e mezzo, nessun miglioramento, ne a livello mentale, ne a livello tecnico. Dimostrazione pratica di quanto pesa la maglia".