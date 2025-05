In casa Juventus potrebbero esserci diversi cambiamenti anche a livello societario. Infatti, come rivelato da Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, John Elkann presto riunirà l’attuale dirigenza e potrebbe prendere anche decisioni di una certa importanza. “Elkann prenderà in mano la situazione, riunirà il team di dirigenti della Juventus e verrà presa la decisione, che può essere quella di estrema di fare a meno dell'operato di Giuntoli dalla prossima stagione o quella di affiancargli qualcuno e ampliare l’area di operatività”, ha dichiarato Balzarini.

Dunque, Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare la Juventus dopo appena due anni dal suo arrivo in bianconero.

Chiellini più centrale nelle strategie della Juventus

In questi giorni si respira quindi un’aria di grande attesa e incertezza. La Juventus, dopo una stagione intensa, è pronta a fare il punto della situazione e a valutare eventuali modifiche nell’assetto societario. Giuntoli, arrivato nel 2023, ha lavorato duramente per ricostruire la rosa e impostare un progetto tecnico ambizioso, ma evidentemente Elkann vuole riflettere a fondo sul futuro dell’area sportiva bianconera.

Inoltre, Giorgio Chiellini prenderà maggiori poteri come rivelato da Gianni Balzarini: “L’unica certezza al momento è Chiellini.

Giorgio Chiellini entrerà in pianta stabile nella dirigenza, non sappiamo ancora se con competenze dell’area tecnica o in un altro settore, ma propenderei più per l’area tecnica”. Una notizia che ha subito acceso l’entusiasmo dei tifosi. Chiellini, che ha rappresentato per anni un simbolo indiscusso di juventinità e professionalità, sembra dunque pronto a ritagliarsi un ruolo da protagonista anche fuori dal campo.

L’ex capitano della Juventus, che ha appeso gli scarpini al chiodo dopo la parentesi in MLS, ha studiato management e ora è pronto a mettere la sua esperienza al servizio del club che ha amato e difeso per quasi due decenni. La sua presenza nella dirigenza potrebbe portare quell’equilibrio e quella determinazione che hanno sempre contraddistinto la sua carriera in campo.

Adesso non resta che attendere i prossimi giorni per capire come evolverà la situazione come spiegato da Balzarini: “Si decide entro la settimana anche su Giuntoli ragazzi, anche su Giuntoli, settimana, dieci giorni, si decide anche su Giuntoli”. In sostanza, la Juventus è pronta a prendere decisioni importanti in tempi brevi per delineare le basi del progetto per la prossima stagione.

Bremer andrà in America

Nel frattempo, la Juventus pensa anche al Mondiale per club e alla squadra che partirà il 12 giugno per gli Stati Uniti si aggregherà anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano è reduce dalla rottura del crociato e da alcune settimane è tornato ad allenarsi in campo con il pallone. Bremer sarà in America, si allenerà con i compagni, ma non scenderà in campo.

Infatti, la Juventus ha deciso di preservarlo e non correre rischi in modo che così il numero 3 bianconero possa essere al meglio per l’inizio della prossima stagione.

Insomma, la Juventus si trova a un bivio importante: Elkann è pronto a mettere mano alla struttura societaria, Chiellini si prepara a diventare un punto fermo e, sul campo, i giocatori lavorano per farsi trovare pronti ai prossimi appuntamenti. I tifosi bianconeri attendono con trepidazione le mosse decisive che plasmeranno il futuro del club.