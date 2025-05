L’emergenza in casa Juventus sembra non avere mai fine. Nella serata del 4 maggio, durante la sfida contro il Bologna, si è infatti fermato anche Andrea Cambiaso. Il numero 27 bianconero ha accusato un problema alla coscia sinistra nel corso del secondo tempo, ed è stato costretto a lasciare il campo. Gli esami strumentali effettuati nelle ore successive non hanno lasciato spazio a dubbi: si tratta di un’elongazione al retto femorale della coscia sinistra. Il responso è chiaro: Cambiaso salterà la gara contro la Lazio.

Juventus sempre più in emergenza

Con questo nuovo stop, Igor Tudor si trova a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. Alla data odierna, 5 maggio, sono ben nove i calciatori indisponibili. Se in settimana non dovesse recuperare nessuno, la Juventus affronterà la Lazio in piena emergenza. Il reparto più colpito è sicuramente la difesa, dove mancano all’appello Bremer, Cabal, Gatti, Kelly e ora anche Cambiaso. Il numero 4 bianconero sta tentando il recupero in extremis, ma le sue condizioni restano da valutare giorno per giorno. Gatti, fermatosi il 29 marzo per la rottura della distasi del perone, sta provando a stringere i denti per esserci, ma difficilmente potrà reggere novanta minuti.

Non arrivano buone notizie nemmeno dal centrocampo, dove Teun Koopmeiners è ancora ai box per un'infiammazione a un tendine. L’olandese è fuori da più di venti giorni e il club, al momento, non ha fornito comunicazioni ufficiali sui tempi di recupero. La sua eventuale presenza resta quindi avvolta nel mistero. In attacco, invece, Dusan Vlahovic che ha saltato la gara contro il Bologna perché non al meglio della condizione fisica, all'Olimpico dovrebbe esserci.

Possibile chance per Alberto Costa

In questo contesto complicato, Tudor è chiamato a trovare soluzioni d’emergenza. Senza Cambiaso, l’idea più probabile è quella di schierare Alberto Costa sulla corsia destra e Timothy Weah a sinistra. McKennie, infatti, continuerà ad agire sulla trequarti accanto a Nico Gonzalez, a meno che non rientri Koopmeiners: in quel caso, lo statunitense potrebbe essere dirottato sull’esterno.

In attacco, il tecnico croato punterà ancora su Randal Kolo Muani, mentre in mezzo al campo ci sarà spazio per Thuram e Locatelli.

Proprio Khéphren Thuram si sta rivelando il vero valore aggiunto della Juventus. Il centrocampista francese, arrivato la scorsa estate, è stato finora il miglior acquisto della dirigenza bianconera. Con la sua forza fisica, la capacità di inserimento, oggi il fulcro del centrocampo.

Il match contro la Lazio si preannuncia dunque un'ardua sfida non solo sul campo, ma anche contro gli infortuni. La Juventus dovrà stringere i denti e trovare risorse inattese per superare questa ennesima emergenza.