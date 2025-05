Vlahovic, Douglas Luiz e Milik. E poi ancora, Conceicao, Veiga e Kolo Muani che dovrebbero rientrare dai prestiti: la lista dei possibili partenti di casa Juventus è più che folta, ma nelle ultime ore si sarebbe aggiunto un altro nome. Quello di Nicolò Savona.

Esterno ex Next Gen, quest'anno in bianconero ha totalizzato 36 presenze imponendosi come terzino in una difesa a 4 e venendo impiegato nelle ultime uscite anche come braccetto di destra in una difesa a 3: nella sua prima stagione tra i 'grandi', Savona si è imposto per qualità delle prestazioni (buone compatibilmente con l'esperienza, nulla, e l'età, è un classe 2003) e personalità e sarebbe così finito nel mirino del Manchester City, che lo starebbe valutando in coppia con Cambiaso.

Savona ha un contratto fino al 2029

L'esterno di difesa ha un contratto con la Vecchia Signora fino a giugno 2029 e percepisce un ingaggio di poco inferiore ai 400.000 euro netti a stagione. La Juventus lo valuta tra 25 e 30 milioni di euro, e in caso di addio (trattandosi di un giovane cresciuto nel vivaio) dalla sua cessione ricaverebbe una plusvalenza netta.

Dopo le prime esperienze in Serie C con la formazione Under 23, Savona ha fatto il salto di qualità quest'anno, debuttando anche in Champions League con una buona resa.

Anche per questo, il Manchester City di Pep Guardiola lo starebbe seguendo: la stagione dei Citizens non è stata all'altezza e la proprietà sta varando una rivoluzione che possa ripartire dai giovani.

Savona intriga ed è sul taccuino per l'estate.

Il Manchester City vuole anche Cambiaso

Come risaputo, quello di Savona non è il primo nome di casa Juventus che la squadra di Manchester sta attenzionando. Già a gennaio infatti, era stata fatta una corte spietata ad Andrea Cambiaso, poi rimasto a Torino ma con un futuro ancora tutto da scrivere.

Il club lo ha pagato 8 milioni di euro prelevandolo dal Genoa e oggi lo valuta tra 50 e 60 milioni di euro. Se davvero il City si spingerà fino a queste cifre, sarà difficile dire di no.

La cessione in blocco dei due esterni porterebbe alla Continassa 90 milioni di euro ma genererebbe anche l'assoluta necessità di acquisire dei sostituti, senza contare che si lascerebbero andare due elementi italiani.

Che da sempre e storicamente caratterizzano l'ossatura della squadra.

L'impressione è che senza qualificarsi alla prossima Champions League, la società dovrà comunque operare delle scelte forti. E in alcuni casi, dolorose.