"Juventus? Le voci sono pesanti in generale, John Elkann pare deciso a fare cambiamenti molto forti in società": ad essersi espresso in questi termini, ospite nelle ultime ore a Pressing, è stato il direttore de Il Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che parlando della società bianconera ha evidenziato come sarebbero in arrivo grandi novità.

A partire forse dal nome di quello che sarà il nuovo allenatore, che per Zazzaroni non sarà comunque Antonio Conte: "Conte non va alla Juve, io firmo oggi che questo non accadrà poi se De Laurentiis impazzisce e dice a Conte ‘guarda va bene così, non ti posso dare questi giocatori e in Champions gioca Zazzaroni’, allora Conte può anche andare via".

Zazzaroni: 'In questo momento non ci sono elementi per pensare che Conte tornerà alla Juventus'

"Non ci sono in questo momento gli elementi per pensare ad un ritorno di Conte a Torino, poi nel calcio non si sa mai, ho visto Ronaldo al Milan, lo stesso Conte all’Inter, Capello alla Juve, può succedere tutto, ma oggi è bloccato al Napoli per me" ha proseguito il direttore de Il Corriere dello Sport.

La conferenza stampa tenuta qualche settimana fa dal tecnico dei partenopei, che ha parlato di come 'a Napoli tante cose non possono essere fatte', suggerirebbe in realtà la possibile volontà di cambiare aria.

In questo momento gli azzurri sono in testa al campionato con 3 punti di vantaggio sull'Inter, l'impressione è che a campionato concluso il tecnico leccese fugherà ogni dubbio sul proprio futuro.

I cambiati di Elkann di cui parla Zazzaroni, dall'addio a Giuntoli alla scelta del nuovo tecnico

La Juventus oggi è quarta in classifica a quota 63 punti insieme a Roma e Lazio, la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League esiste ma è tutt'altro che concreta. Centrare o meno l'Europa che conta farà una grande differenza nella pianificazione delle strategie future, dato che oltre al prestigio che ne deriverebbe il club potrebbe incassare un minimo di 50-60 milioni di euro tra premi Uefa e proventi dei biglietti.

Il primo ad essere in bilico è Cristiano Giuntoli, a cui viene imputato un mercato con 13 giocatori acquistati e 230 milioni spesi. Per non parlare dei calciatori ceduti, come Soulè, Huijsen e Nicolussi Caviglia, che altrove stanno rendendo mostrando come forse in bianconero avrebbero meritato una chance.

Il secondo tassello punta a Giorgio Chiellini: l'ex centrale bianconero è nei quadri della società dirigenziale da poco tempo ma Elkann ha in mente un ruolo più importante, maggiormente vicino alla squadra e con meno tempo da trascorrere seduto alla scrivania.

In ultimo viene il capitolo allenatore: se Tudor dovesse centrare la Champions League il suo potrebbe essere un nome spendibile per il futuro della panchina, ma in caso contrario separarsi sarebbe inevitabile.

Conte, Gasperini e Mancini sembrano i nomi più caldi per un eventuale post, ma l'impressione è che soltanto l'attuale allenatore del Napoli riaccenderebbe davvero la passione dei tifosi.