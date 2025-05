In attesa dei prossimi impegni in campionato fondamentali per conquistare un posto nella prossima Champions League, la Juventus lavora sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa ed essere competitiva nella prossima stagione. In casa bianconera potrebbe esserci una rivoluzione nel reparto offensivo con Dusan Vlahovic che è pronto a lasciare Torino in estate, mentre è tutto da scrivere il futuro legato a Randal Kolo Muani.

La Juve vuole trattenere Kolo Muani: si valuta un prestito con obbligo di riscatto

Arrivato a gennaio dal Paris Saint Germain, il classe '98 ha avuto un impatto importante sul campionato italiano siglando 7 reti, l'ultima nello scontro contro la Lazio.

Nonostante buone prestazioni e uno spazio importante avuto sia con Thiago Motta che con Tudor, il futuro del bomber francese è ancora incerto. Infatti, il Psg vorrebbe monetizzare dalla sua cessione e chiede una cifra attorno ai 45 milioni di euro, cifra che la società francese andrebbe poi a reinvestire per Guirassy primo obiettivo di mercato per puntellare l'attacco di Luis Enrique. Stando alle ultime notizie di mercato, la Juve non vorrebbe spendere tale cifra in estate e vorrebbe proporre un ulteriore prestito con obbligo di riscatto, una formula che in questo momento non scalda il Psg.

Per questo, la Vecchia Signora lavora su più tavoli e valuta ulteriori profili. In attesa degli sviluppi per Victor Osimhen, la Juve tiene d'occhio la situazione legata a Lorenzo Lucca che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Udinese.

Il bomber italiano, valutato 25-30 milioni di euro, è nel mirino anche di Napoli e Inter. Viva anche l'ipotesi che riguarda Nikola Krstovic la cui valutazione si aggira attorno ai 20 milioni.

Le idee per la difesa: da Comuzzo a Leoni

Oltre ad una rivoluzione in attacco, la Juventus pensa a qualche innesto importante anche in difesa visto il possibile addio di Renato Veiga che non dovrebbe esser riscatto dal Chelsea.

Il club bianconero monitora diversi profili che militano nel campionato, a cominciare da Pietro Comuzzo che nonostante il rinnovo fino al 2029 con la Fiorentina ha tanti estimatori. La Juve vuole capire i margini di manovra per aprire una trattativa con la società di Commisso che valuta il giovane difensore attorno ai 40 milioni di euro.

Altro giovane difensore che sta impressionando è sicuramente Giovanni Leoni, classe 2006 in forza al Parma. Nonostante la sua giovane età, il 18enne si è ritagliato uno spazio importante soprattutto con Chivu, attirando l'interesse della Vecchia Signora ma anche dell'Inter. Il Parma chiede una cifra attorno ai 15 milioni di euro per cedere il suo gioiellino.

Sia Comuzzo che Leoni sono giovani in rampa di lancio che hanno le medesime caratteristiche. Forti fisicamente, bravi nell'anticipo e soprattutto capaci di offrire buone prestazioni sia con uno schieramento a tre che a quattro.