In attesa dei prossimi impegni in campionato fondamentali per conquistare un posto in Champions, la Juventus inizia a muoversi sul fronte calciomercato con l'obiettivo di essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione. I bianconeri potrebbero optare una vera e propria rivoluzione sugli esterni con Conceicao, Weah e Nico Gonzalez seguiti da diversi club europei. La Vecchia Signora non vuole farsi cogliere impreparata e monitora diversi piste tra cui quella che porta a Leandro Trossard.

Juve-Milan: possibile sfida per Trossard

Nonostante stagioni di alto profilo con la maglia dell'Arsenal, l'esterno belga non è un titolare inamovibile dell'undici di Arteta che gli preferisce giocatori come Martinelli e Saka.

Per questo, il classe 94 potrebbe decidere di lasciare il club di Londra per confrontarsi con un'altra realtà europea ed avere maggiore spazio. Stando agli ultimi rumor di mercato, la Juventus sta monitorando questo profilo per rinforzare le corsie esterne. Trossard ha una valutazione attorno ai 30 milioni di euro con il club bianconero che potrebbe provare ad intavolare una trattativa nelle prossime settimane. La Juve però deve guardarsi dall'interesse di un'altra società italiana come il Milan che va alla ricerca di un sostituto di Samu Chukwueze che dovrebbe lasciare Milano. La possibile trattativa per Trossard sembrerebbe più abbordabile per costi rispetto a quella per Antony valutato 50 milioni di euro dallo United e per Nkunku la cui valutazione si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro.

Trossard rappresenterebbe un ottimo acquisto per la Juventus sia in termini di qualità che d'esperienza. L'esterno belga infatti può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo ed all'occorrenza svolgere anche il ruolo di "falso nueve" posizione già ricoperta in carriera.

Forte pressing per Guiterrez

La Juventus potrebbe rivoluzione anche le corsie laterali con Andrea Cambiaso e Nicolò Savona che potrebbero lasciare Torino, complice il forte interesse del Manchester City. Per non farsi cogliere impreparata la dirigenza bianconera valuta i possibili sostituti. Tra i profili seguiti con grande attenzione c'è sicuramente quello di Miguel Gutierrez, esterno spagnolo classe 2001 che sta offrendo ottime prestazioni con la maglia del Girona.

Veloce. esplosivo e con un uon mancino: tutte caratteristiche che fanno del 23enne spagnolo un obiettivo di mercato della Vecchia Signora. La Juve è pronta a mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del talentuoso esterno e battere così la concorrenza di diversi club europei.