Finisce 1-1 la sfida disputata all'Olimpico tra Lazio e Juventus. La partita, ricca di colpi di scena, ha visto i bianconeri andare in vantaggio grazie a un gol di Kolo Muani per poi essere recuperati proprio allo scadere del secondo tempo dai padroni di casa per una rete siglata da Vecino. L'inferiorità numerica per la Juve, che ha giocato per oltre mezz'ora in 10 uomini, ha complicato ulteriormente il compito di Tudor. Ora la palla passa alla Roma, che, con un'eventuale vittoria contro l'Atalanta, potrebbe scavalcare entrambe le rivali e posizionarsi al tanto agognato quarto posto a due giornate dalla fine del campionato.

Lazio e Juventus non si fanno male: finisce 1-1 il confronto Champions all'Olimpico

Un pareggio che lascia tutto in sospeso, una lotta Champions che continua a restare aperta fino all'ultimo respiro. Lazio e Juventus si sono affrontate in uno confronto importante per la qualificazione alla prossima Champions League, ma alla fine, nonostante i nervi tesi e le emozioni forti, si sono divise la posta in palio, con un 1-1 che non accontenta nessuna delle due squadre.

La gara, vibrante e piena di colpi di scena, ha visto i bianconeri passare in vantaggio grazie a un gol di Kolo Muani, che aveva illuso la squadra di Igor Tudor di poter portare a casa tre punti. Tuttavia, allo scadere dei minuti di recupero della ripresa, la Lazio ha trovato il pareggio con un gol di Matías Vecino, che ha messo fine ai sogni di vittoria della Juventus, che aveva giocato per più di 40 minuti in inferiorità numerica.

Il momento cruciale della partita è stato infatti l'espulsione diretta di Pierre Kalulu al 60', per un colpo proibito rifilato dal francese a Castellanos e che ha lasciato la squadra bianconera in dieci uomini per oltre un terzo della gara. Nonostante ciò, la Juventus ha saputo difendersi con ordine, lottando su ogni pallone e riuscendo a mantenere il vantaggio fino al 96'.

Dei due litiganti, il terzo gode: la Roma contro l'Atalanta potrebbe effettuare il doppio sorpasso

Un pareggio che mantiene invariata la situazione in classifica tra Lazio e Juventus (entrambe si trovano ora appaiate a quota 64 punti), lascia la porta aperta alla Roma. Infatti, ora i giallorossi avranno l'opportunità di scavalcare entrambe le formazioni, a condizione di vincere contro l'Atalanta a Bergamo.

Una vittoria della Roma, infatti, consentirebbe ai giallorossi di portarsi in solitaria al quarto posto, con 66 punti in classifica, a sole due giornate dalla fine del campionato.