Sabato 31 maggio, su X il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha fornito degli aggiornamenti sulla trattativa della Lazio per riportare Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste: "La Lazio sta spingendo fortissima". Tuttavia il giornalista ha precisato che il 66enne toscano per tornare a Formello avrebbe chiesto delle garanzie sul mercato e la mancata cessione dei big.

Sarri-bis alla Lazio: le parole di Pedullà

La Lazio e Marco Baroni hanno deciso di intraprendere due strade differenti dopo la mancata qualificazione in Europa e il settimo posto in campionato, ora la società di Claudio Lotito avrebbe pensato di riportare Maurizio Sarri sulla panchina.

Nella giornata odierna, Alfredo Pedullà ha fornito le ultime novità riguardanti lo stato della trattativa: "La Lazio sta spingendo fortissima per il ritorno di Sarri sulla panchina, ma dobbiamo aspettare. Quando dico che i biancocelesti stanno andando fortissimo, significa che sono già stati mandati i contratti, ha pattuito il compenso e ha dato carta bianca sul mercato".

Ad oggi, però, non c'è l'ufficialità di un Sarri-bis per diversi motivi: "Sarri ha chiesto delle garanzie e la mancata cessione dei big, ma c'è anche l'Atalanta che lo ha contattato. A Bergamo vogliono capire cosa fare per il dopo Gian Piero Gasperini visto che c'è una risoluzione di contratto da sistemare".

La reazione dei tifosi biancocelesti

In seguito alle voci di un possibile ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio, i tifosi biancocelesti hanno commentato in vari modi sui social: "Da quello che ho capito Sarri ha chiesto tempo perché (giustamente) aspetta che lo chiami l’Atalanta una volta risolta la situazione Gasperini", "Non arriverà mai e verrà data la colpa a Sarri che ha scelto Bergamo o Firenze. La realtà è che Lotito non ha i soldi e le capacità per vendere sei giocatori e comprare 1-2 big", "La Lazio non deve essere la seconda scelta di nessuno, quindi se Sarri aspetta l'Atalanta che vada pure", "Considerando le alternative per il post-Baroni preferisco Sarri".

Le parole di Fabiani sull'addio di Marco Baroni

Intanto nelle scorse ore a Il Messaggero, il ds dei biancocelesti Angelo Fabiani ha fatto un resoconto sull'addio di Marco Baroni: "Ha ritenuto opportuno andare via per motivi suoi, ma Lazio ha disputato un'ottima stagione lottando fino all'ultimo per un posto in Champions League".

Il ds ha poi spiegato che, pur cambiando allenatore, la società vuole ripartire dai giovani acquistati nella precedente finestra di calciomercato, confermando anche diversi big.