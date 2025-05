Nelle scorse ore il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ha parlato su Youtube commentando le parole rilasciate dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel post gara del match col Cagliari che ha consegnato ai partenopei lo scudetto.

Secondo Pedullà, le dichiarazioni di ADL suonerebbero come una sorta di apripista al passaggio di Conte alla Juventus.

Juventus, Pedullà: 'Le parole di De Laurentiis fanno d'apripista all'uscita di Conte, direzione Torino'

Il giornalista sportivo Alfredo Pedullà, parlando sul proprio canale Youtube del quarto scudetto vinto dal Napoli di Antonio Conte, si è concentrato sulle dichiarazioni rilasciate a DAZN dal presidente Aurelio De Laurentiis: "Le parole di ADL fanno d'apripista al passaggio di Conte alla Juve.

Il numero uno dei campani ieri ha infatti sottolineato di avere la volontà di continuare con il leccese ma di non poterlo costringere a restare. Queste parole sono la chiave di lettura di quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Il destino è tracciato, ma lo stesso Conte con le sue dichiarazioni in conferenza, senza tirarle fuori dal cassetto, lo aveva fatto capire".

Pedullà ha proseguito: "Cosa può succedere adesso? Intanto la festa, perché è importante festeggiare, non annacquare in altri modi, non avvelenare, come hanno fatto perfettamente ieri sera. Non fare in modo di confondere le due cose, anche perché la Juve che ha scelto Conte, intanto giocherà una partita di straordinaria importanza a Venezia, dove balleranno 60 milioni di diritti Champions.

Dopodiché ci sarà il Mondiale per Cub e trascorrerà un altro mese. La Juve ha già annunciato che ci sarà Tudor in panchina, salvo clamorosi colpi di scena e io prevedo un fuoco lento che poi porterà al ritorno di Conte sulla panchina della vecchia signora".

Pedullà ha concluso il suo video parlando del tricolore vinto dal Napoli: "Ha strameritato e ha condotto un campionato incredibile, è stato in testa alla classifica per 20 giornate, possiamo proprio aggiungere poco perché sono i fatti, i numeri. L'estate scorsa il Napoli aveva investito molto sul mercato, ma poi è anche vero che la società a gennaio ha ritenuto opportuno non intervenire e si è creata una frizione che comunque è stata gestita in nome dello scudetto.

Tricolore numero 4 significa che De Laurentiis in tre anni ha vinto la metà degli scudetti vinti dai suoi grandi predecessori in decenni di storia e questa è una medaglia al petto".

Juve, i tifosi rispondono a Pedullà: 'Se dobbiamo cambiare Tudor, lo farei solo per Conte'

Le parole di Pedullà hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web: "Spero che la Juve cambi allenatore solo se prende Conte, in caso contrario possiamo tenerci anche Tudor, che secondo me è un ottimo tecnico" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "ADL è tutto tranne che sprovveduto e arrendevole. Se non si irrigidisce per far rispettare a Conte il contratto è perché Conte ha una clausola per liberarsi".