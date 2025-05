Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Sandro Sabatini, il tecnico del Napoli Antonio Conte starebbe seriamente pensando di restare nel club partenopeo anziché lasciarlo per ritornare nella Juventus. Questo perché Aurelio De Laurentiis gli avrebbe prospettato un mercato di potenziamento solido e particolarmente dispendioso.

Sandro Sabatini: 'Conte sta seriamente pensando di accantonare il richiamo della Juve'

Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato sul proprio canale Youtube di quanto starebbe accadendo fra il Napoli e Antonio Conte: "Sembrava tutto apparecchiato per il trasferimento alla Juventus, il divorzio senza lacrime tra il leccese e Aurelio De Laurentis e invece sta succedendo qualcosa che tutto sommato era anche immaginabile, preventivabile.

Perché Conte sta seriamente riflettendo se restare a Napoli e accantonare quel richiamo da lontano che gli arrivava dalla Juve. Dove avrebbe rimesso a posto probabilmente i conti con la sua autostima, forse anche con la sua coscienza, con il suo passato, ma avrebbe trovato una situazione che non era sicuramente la migliore per le sue ambizioni".

Sabatini ha continuato: "Proprio questo è il punto: il Napoli, uscito forse anche scottato dall'esperienza invernale con Kvaratskhelia ceduto senza un sostituto all'altezza, si è comunque messo al sicuro sul mercato con un grande campione. Perché De Bruyne è un grande campione che in Serie A può giocare anche con una gamba sola, è il colpo che dopo Cristiano Ronaldo del 2018 arriva a distanza di 7 anni a impreziosire e nobilitare la Serie A italiana.

Ha già scelto la casa, la moglie è contenta, c'è una situazione per cui è facile immaginare anche un notevolissimo salto di qualità per la squadra, appunto, di Antonio Conte".

Il giornalista ha poi continuato dicendo: "C'è la sensazione che qualcosa sia cambiato nel corso delle ultime giornate. In che modo? Beh, innanzitutto con il tributo dello stadio e dei tifosi, poi con la festa sullo yacht di Aurelio De Laurentis per il compleanno e poi con la fantastica giornata con il bus scoperto in parata per le vie della città. Insomma Antonio Conte sta maturando la decisione di tornare sui passi immaginati e non concretizzati con una firma sul contratto, mi riferisco alla Juventus naturalmente, perché si rende conto che c'è un Napoli che ha comunque tutte le potenzialità per spendere sul mercato, costruire una squadra ancora più forte di quella attuale e poter competere anche in Champions League".

Juventus, i tifosi rispondono a Sabatini: 'Questa per Conte è l'ultima chance per tornare a Torino'

Le parole di Sabatini hanno acceso la discussione sul web fra i tifosi della Juventus. "Conte é già inviso ad Andrea Agnelli per quell’addio burrascoso di anni fa, se rifiuta questa possibilità perde anche la stima di Elkann e per lui la Juve sarebbe un discorso chiuso per sempre" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Le squadre con società forti non dovrebbero solo pensare ai soliti noti, Conte o Allegri, specialmente se sono cavalli di ritorno".