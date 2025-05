La finale playoff del Girone H di Serie D tra Nocerina e Martina, in programma domenica 18 maggio 2025 alle ore 16 allo stadio "San Francesco d'Assisi" di Nocera Inferiore si avvicina. Per motivi di ordine pubblico, intanto, il Prefetto di Salerno ha disposto il divieto di trasferta per i residenti nella provincia di Taranto. Di conseguenza, i tifosi del Martina non potranno assistere alla partita allo stadio. I biglietti saranno disponibili esclusivamente per i residenti delle altre province e sono acquistabili presso il punto vendita "La Smorfietta" di Martina Franca.

Il percorso delle due squadre verso la finale

La Nocerina ha raggiunto la finale superando il Città di Fasano con un emozionante 4-2. Nonostante uno svantaggio iniziale di due reti, i rossoneri hanno ribaltato la situazione grazie a una tripletta di Marquez.

Il Martina, invece, ha affrontato la Fidelis Andria in una semifinale intensa, conclusasi in parità dopo i tempi supplementari. Grazie al miglior piazzamento nella stagione regolare, i biancazzurri hanno però ottenuto l'accesso alla finale.

Mister Pizzulli carica il Martina

Il tecnico del Martina, Massimo Pizzulli ha affermato: “La finale è il giusto premio per i miei calciatori che hanno fatto un qualcosa di straordinario, nonostante quest’anno siamo ripartiti con tanti giovani, mantenendo fede al nostro progetto.

Per la seconda volta raggiungiamo una finale nonostante la una rosa fosse composta da nuovi calciatori; la sfida con la Nocerina è la finale più giusta perché sono state le due squadre che hanno insidiato il Casarano per il primato“.

Nocerina e Martina domenica si incontrano per la terza volta; in campionato i pugliesi hanno vinto a Nocera mentre hanno pareggiato tra le mura amiche. “Domenica sarà una gara del tutto diversa, come è già stato dimostrato domenica scorsa contro l’Andria. Mi auguro che sia una gara bellissima come quelle del turno precedente, noi cercheremo di imporre il nostro calcio come è capitato in campionato, ovviamente nel massimo rispetto dell’avversario”, ha concluso il mister della formazione pugliese.

Dove seguire la partita

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio, la partita sarà trasmessa in diretta streaming sul sito ufficiale della Nocerina, ossia ForzaNocerina.it, a partire dalle ore 14:30. Non è prevista invece alcuna trasmissione televisiva dell'incontro.