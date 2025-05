L'opinionista Massimo Zampini ha scritto un editoriale sulle pagine di Tuttosport nel quale sottolinea come la giustizia sportiva avrebbe usato due pesi e due misure nella pena inflitta all'Inter per il caso Ultras rispetto a quella che venne data all'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli per una vicenda analogo.

Massimo Zampini: 'L'imbarazzante disparità di trattamento tra Inter e Juve'

"L'imbarazzante disparità di trattamento tra Inter e Juve", titola così uno dei paragrafi dell'ultimo articolo scritto su Tuttosport da Massimo Zampini.

L'opinionista di Juventibus, che fa evidentemente riferimento alla differenza di pena inflitta ai nerazzurri per il caso Ultras rispetto a quella data due anni fa all'ex presidente della Juve Andrea Agnelli per una vicenda simile, ha poi continuato: "Non è per quello che si perde una finale, ma volete mettere la differenza tra il dare l'assalto a tutti i trofei passando le giornate tra intercettazioni inventate rispetto alla pacchia odierna, nella quale i media non esistono e si può preparare al meglio il gran finale in Italia e in Europa una volta scontate le inesistenti sanzioni?".

L’opinionista Massimo Zampini ha sollevato dubbi e riflessioni critiche in merito al trattamento riservato alla Juventus ai tempi dell'inchiesta sulle plusvalenze. A suo avviso, appare difficile sostenere che la severità della giustizia sportiva nei confronti del club bianconero sia stata realmente determinata da questioni tecniche legate alla contabilizzazione delle operazioni di scambio — come nel caso delle permute tra società quotate in Borsa — o da un semplice foglio di appunti attribuito a Federico Cherubini.

Zampini ha evidenziato come in passato anche altre società, sin dai primi anni Duemila, abbiano fatto ricorso a operazioni analoghe, talvolta coinvolgendo giovani calciatori quasi sconosciuti o addirittura ignari delle firme apposte sui contratti.

Ha inoltre fatto riferimento a pratiche più recenti che avrebbero visto l’utilizzo di giovani del vivaio come contropartite fittizie per acquisire top player, senza che tali giovani abbiano mai realmente cambiato squadra.

Alla luce di ciò, Zampini si è interrogato sul motivo per cui società anch’esse quotate in Borsa, e che avrebbero applicato le stesse logiche contabili contestate alla Juventus, non siano state oggetto di attenzione da parte della Covisoc o della giustizia sportiva. Una disparità di trattamento che, secondo l’opinionista, meriterebbe maggiore trasparenza e approfondimento.

Juve, i tifosi commentano le parole di Zampini: 'Non c'è modo di cambiare le cose'

Le parole di Zampini hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus: "Non c'è nessun modo per cambiare questo stato delle cose purtroppo !

hanno il potere e sfacciatamente te lo sbattono in faccia", scrive un utente sul web.

Un altro poi aggiunge: "A questo punto Chinè e compagnia cantante dovrebbero avere il pudore di chiarire i motivi per i quali in presenza di due illeciti simili siano state irrorate pene e sanzioni molto ma molto diverse".