Nelle scorse ore il giornalista sportivo Claudio Zuliani ha parlato sul proprio canale Youtube commentando un'indiscrezione che vorrebbe la Juventus disposta a ricreare nel proprio organigramma societario il trio bianconero composto da Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli. Secondo Zuliani, questa ipotesi sarebbe però piuttosto remota.

Zuliani: 'La possibilità che torni la BBC adesso è pari a zero'

"La notizia del ritorno della BBC alla Juve fa tanti click, ha acceso i tifosi bianconeri ma a oggi è pari allo zero", così Claudio Zuliani ha commentato la notizia della giornata che avrebbe voluto una Juventus pronta ad aggiungere al proprio organico oltre al già presente Giorgio Chiellini, anche Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione: "Come suggestione sta andando forte, ma se sarà verificabile nel prossimo futuro, io la vedo complicata, soprattutto se parliamo di tutti e tre gli elementi. In questo momento la BBC rimane un bel ricordo calcistico, un'era che probabilmente non ritornerà più, ma dal punto di vista della reunion dirigenziale, a oggi non mi sembra possibile".

Zuliani ha spiegato: "La posizione di Chiellini in questo momento, al di fuori da quello che raccontano tutti, è ancora di dirigente in apprendistato. Sta crescendo, sta guadagnando giorno dopo giorno e mese dopo mese un ruolo sempre più importante in Juventus, ma che sta imparando e che non ha nessuna intenzione di fare il passo più lungo della gamba.

Bonucci ha finito la carriera da calciatore, ha fatto il corso a Coverciano, vuole fare l'allenatore, sta lavorando con l'Under 20 della nazionale come supporto tecnico. Quindi anche lui sta iniziando un percorso in cui impara passo dopo passo il mestiere di allenatore. Anche se potrebbe essere una bella idea per tutti riportarlo a casa, lui non ha mai nascosto il fatto che vorrebbe fare l'allenatore della Juve, non l'aiuto tecnico, ma l'allenatore in prima".

Infine il giornalista ha concluso: "In quanto a Barzagli, un po' fa il commentatore, un po' coltiva e vende i vini nella terra del caldo, insomma, si è preso i suoi mesi prolungati sabbatici. Nello staff tecnico della Juve ricordo inoltre che Barzagli ha già lavorato l'anno di Sarri e in questo momento lo reputo lontano dai meccanismi interni di una squadra di calcio".

Juve, i tifosi rispondono a Zuliani: 'Perché Buffon e Del Piero vengono ignorati?'

Le parole di Zuliani hanno catturato l'attenzione di diversi tifosi sul web: "A volte non capisco come gente che ha appena smesso di giocare viene dato un posto in società mentre gente come Del Piero o Buffon non viene presa in considerazione", scrive un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Chiellini vuole i suoi amici, da questo capisco che Il capitano non entrerà mai in questa società".