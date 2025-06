Il calciomercato dei club di Serie A è già entrato nel vivo come testimoniato dalle numerose trattative avanzate o già concluse nel corso degli ultimi giorni. Intrecci roventi in casa Milan dove soprattutto a centrocampo sembra essere in atto una sorta di mini-rivoluzione. L’arrivo di Massimiliano Allegri alimenta le aspettative rosee di tifosi e dirigenza ma le ultime trattative in uscita riguardano alcuni big che fino a qualche settimana fa sembravano imprescindibili per il futuro rossonero. Tijjani Reijnders è sempre più vicino al Manchester City di Pep Guardiola ma l’olandese non sembra essere l’unico con le valigie pronte.

Accordo Milan-Manchester City per Reijnders: pronto Modric, anche Maignan piace in Premier League

Un faro nel buio, a tratti è stato questo il ruolo di Tijjani Reijnders nell’ultima stagione del Milan conclusasi con un deludente 9° posto. Una prestazione stagionale che ha convinto i dirigenti del Manchester City ad affondare il colpo: 15 gol e 5 assist fra tutte le competizioni, numeri che valgono il prezzo di circa 70 milioni di euro per il trasferimento alla corte di Pep Guardiola. In ogni caso, il Milan si starebbe cautelando ultimando un colpo di grande risonanza [VIDEO]: Luka Modric, in scadenza con il Real Madrid, potrebbe svolgere le visite mediche già all’inizio della prossima settimana.

Accordo trovato tra Milan e Manchester City per la cessione di Reijnders ma l’olandese potrebbe ritrovare in Premier League anche un altro compagno di squadra: Mike Maignan. Il portiere francese pare sia finito nel mirino della dirigenza del Chelsea. Nessuna trattativa avviata ma l’impressione è che l’interesse dei blues sia più che concreto visto anche il costo più che abbordabile di circa 25 milioni di euro.

Napoli, sliding doors Osimhen-Ndoye: l’esterno del Bologna in cima alla lista di Antonio Conte

Anche il Napoli si affaccia alla prossima finestra di calciomercato e con la permanenza di Antonio Conte i tifosi azzurri si aspettano di scartare i primi regali quanto prima. In cima alla lista ci sarebbe Ndoye del Bologna: l’esterno offensivo è reduce da un’ottima stagione con 8 gol e 4 assist in 30 presenze.

Il valore di mercato si aggira intorno ai 35 milioni di euro ma pare che il Napoli stia sondando il terreno per il possibile inserimento di una contropartita tecnica; in tal senso, potrebbe finire in rossoblu uno tra Ngonge e Raspadori.

Intanto, novità anche sul fronte Osimhen; l’attaccante nigeriano non tornerà al Napoli dopo l’esperienza al Galatasaray. Il suo destino sembra infatti coincidere con quello di Simone Inzaghi [VIDEO] che ha da poche ore accettato la corte dell’Al Hilal. Il centravanti potrebbe dunque accogliere la corte del club saudita portando nelle casse di De Laurentiis circa 75 milioni di euro.

Gianluigi Donnarumma si defila: ‘Sto bene al PSG’

Nelle ultime ore si era vociferato della possibilità di vedere Gianluigi Donnarumma - reduce dalla vittoria della Champions League con il PSG - al Napoli.

Speranze presto sbiadite per via delle recenti dichiarazioni del portiere della nazionale che si è detto felice di rimanere a Parigi, soprattutto a lungo-termine. “Spero di restare tanti anni qui, ho trovato il mio equilibrio”.