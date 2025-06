Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video sul proprio canale Youtube rispondendo per le rime alle dichiarazioni fatte nelle scorse ore da Antonio Conte a Sky Sport nel commentare le indiscrezioni che lo volevano a un passo dal ritornare in bianconero.

Chirico risponde a Conte: 'Inutile che dica di avere il cuore bianconero, perché poi dice la stessa cosa dell'Inter'

Il giornalista Marcello Chirico ha registrato un video a seguito dell'intervista rilasciata da Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport, ribattendo alle dichiarazioni del tecnico leccese sul suo mancato ritorno alla Juventus.

"Conte dice che non c'è mai stata una vera trattativa fra lui e il club bianconero, ma da quello che sapevo io, a Torino stavano già preparando i siti e le scritte per il suo ritorno", afferma Chirico, che poi aggiunge: "È inutile che il salentino sostenga di avere nel cuore la Juventus, perché poi dice la stessa cosa dell'Inter".

Il giornalista ha proseguito nella sua intemerata contro Conte dicendo: "Quando racconta l'episodio dei tifosi napoletani che gli hanno gridato 'Dai, chi non salta bianconero è' e lui si è rifiutato, poi dice anche che se un domani quelli della Juve gli chiedessero di insultare il Napoli, lui si rifiuterebbe cosi come per l'Inter, per il Lecce e per tutte le altre.

Quindi è vero, Conte rispetterà la Juventus ma alla fine la squadra bianconera per lui è come il Lecce, come l'Inter, come il Napoli, insomma come tutte le squadre che lo hanno fatto lavorare. Quindi smettiamola di dire che per Conte la Juve è qualcosa di più".

Chirico ha poi concluso dicendo: "Adesso la Juventus aveva bisogno di lui, stava ricominciando un nuovo corso, voleva dare iniziare a qualcosa insieme ad Antonio Conte, ma lui si è rifiutato legittimamente, prendendo la decisione di restare a Napoli.

Tra l'altro ha anche detto "Questa volta il festeggiamento me lo sono goduto davvero", ma perché quando ha vinto i tre scudetti con la Juventus non era soddisfatto? Insomma sono cose che non fanno piacere da sentir dire".

Juventus, i tifosi rispondono a Chirico: 'Mai più Conte, concentriamoci sul tornare a vincere in fretta'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i suoi sostenitori: "Mai più Conte. Concentriamoci su di noi e cerchiamo di fare una squadra sempre migliore in modo da poter ritornare a vincere e lottare contro tutto e tutti, nel più breve tempo possibile", scrive un utente su Youtube.

Un altro aggiunge: "Se osserviamo l'abbraccio tra Conte e De Laurentis, dopo la vittoria dello scudetto, si capisce che tra loro non correva buon sangue.

Anche le dichiarazioni rilasciate da tutti e due facevano pensare a un divorzio. Non credo nella buona fede di Conte, ha fatto pensare a tutti che sarebbe andato via da Napoli aspettando, invece, un rilancio da parte di De Laurentis. È stato furbo".