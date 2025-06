Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Giuseppe Rossi ai microfoni del quotidiano Tuttosport, l'attaccante della Juventus Dusan Vlahovic dovrebbe lasciare il club bianconero per cercare una squadra che gli regali di nuovo quella tranquillità che gli permetta di fare bene come con la Fiorentina.

Juventus, Giuseppe Rossi: 'Per il suo bene dico a Vlahovic che farebbe meglio a lasciare i bianconeri'

"Vlahovic? Per il suo bene, penso che farebbe meglio a lasciare la Juventus e ritrovare il sorriso altrove" queste sono le parole spese da Giuseppe Rossi ai microfoni del quotidiano Tuttosport.

L'ex calciatore, restando sul tema del centravanti serbo ha poi aggiunto: "Non credo che sia contento dei suoi ultimi tre anni. Nel calcio è fondamentale sentire la fiducia dell’allenatore, dei dirigenti e soprattutto dei compagni di squadra. Se dovesse trovare di nuovo queste certezze credo potrebbe tornare ad essere decisivo come a Firenze".

Rossi, nel tracciare un'analisi su Kenan Yildız, ha chiarito di non ravvisare particolari similitudini tra il proprio stile di gioco e quello del giovane talento turco della Juventus.

Rossi ha infatti spiegato come il suo fosse un ruolo atipico, difficile da incasellare, contraddistinto da movimenti rapidi e da una spiccata abilità tecnica, qualità che gli permettevano di trovare soluzioni anche contro difensori fisicamente dominanti come Bonucci, Barzagli o Chiellini. Il tutto operando in una delle aree più complesse del campo: la zona centrale, appena al limite dell’area avversaria, dove c'é poco tempo per pensare data l'aggressività dei rivali.

Pur riconoscendo che pochi calciatori abbiano avuto caratteristiche simili alle sue, l'ex attaccante ha citato Sergio Aguero come unico interprete moderno in grado di svolgere un lavoro comparabile per qualità e collocazione in campo.

Riguardo a Yıldız, Rossi ha infine espresso grande ammirazione. Ne ha elogiato non solo l’eleganza estetica e la qualità tecnica, ma anche la visione di gioco, sottolineando la pericolosità delle sue incursioni partendo da posizione esterna. In quelle situazioni, ha spiegato, Yıldız è in grado di creare danni concreti sia con la conclusione personale che attraverso l’assist per un compagno. Per queste ragioni, Rossi ha definito il giovane turco il suo giocatore preferito tra i talenti attualmente in forza alla Juventus.

Vlahovic, un futuro incerto

Il futuro di Vlahovic sembrerebbe in effetti in bilico. Il centravanti serbo dovrà nelle prossime settimane parlare con la Juventus per capire se rinnovare un contratto che altrimenti scadrebbe nell'estate del 2026 o cercare una nuova sistemazione. In merito a questo, il Milan di Massimiliano Allegri sarebbe pronto ad accogliere il serbo a braccia aperte.