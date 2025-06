La Juventus si muove tra campo e mercato. I bianconeri sono pronti all'esordio nel Mondiale per club, i massimi dirigenti saranno negli Stati Uniti nei prossimi giorni per programmare anche le strategie di mercato insieme a Igor Tudor. Un faccia a faccia in cui il tecnico rafforzerà la sua tesi: la Vecchia Signora ha bisogno di tre acquisti per tornare grande. Un colpo per reparto, che potrebbero diventare di più solo in caso di eventuali cessioni. L'attacco continua a catalizzare le attenzioni con Victor Osimhen che resta in cima alla lista dei desideri.

Mercato Juve, le trattative in attacco: obiettivi Osimhen e Gyokeres

Il nigeriano sarebbe il primo della lista di Tudor. Il croato vorrebbe un attaccante che segni e che allunghi le difese, caratteristiche proprie sia di Osimhen che di Kolo Muani, con il secondo che potrebbe restare a Torino ancora una volta in prestito dal PSG. L'ex Napoli, quando Giuntoli aveva in mano il mercato bianconero, aveva dato disponibilità ad approdare sotto la Mole e questa potrebbe essere una buona leva nell'affare.

La trattativa non è semplice, la clausola da 75 milioni vale solo per l'estero e il Napoli non farà sconti. Il giocatore ha rifiutato per il momento l'Arabia, ma su di lui ci sono i club di Premier League e il Galatasaray. La Juve spera, però, di riuscire a convincere il giocatore: lo stipendio in doppia cifra potrebbe non essere un problema, visto che Osimhen gode ancora degli sgravi del decreto crescita.

L'alternativa principale dovrebbe essere ancora Gyokeres. Lo svedese costa sui 70 milioni di euro, lo Sporting non lotterà per trattenerlo ma vorrebbe l'intera cifra. Tanti soldi che la Juve potrebbe recuperare in parte dalla cessione di Vlahovic, ma il tempo potrebbe stringere perché Arsenal e Manchester United starebbero preparando l'assalto. Infine c'è Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A che costerebbe meno dei primi due, anche se l'Atalanta è bottega cara e sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan.

Gli altri possibili acquisti della Juventus

Le altre pedine ricercate sul mercato sono un centrocampista centrale e un esterno a tutta fascia. Per la mediana il sogno sarebbe sempre Sandro Tonali, che però avrebbe una valutazione vicino agli 80 milioni e quindi rientra nella lista dei sogni.

Difficile arrivare a Davide Frattesi, che l'Inter avrebbe blindato, si potrebbe riaprire il canale con l'Atalanta per Ederson, che la Dea valuterebbe almeno 60 milioni. Colpi importanti e di livello, ma costosi. Così spunta anche l'alternativa più economica, il 20enne Mateus Fernandes, appena retrocesso con il Southampton che gli inglesi potrebbero anche cedere in prestito per la prossima stagione. Il suo agente è quel Nuno Mendes con cui la Juve ha buoni rapporti grazie all'affare Conceiçao, un contatto esplorativo potrebbe esserci già stato.

Capitolo esterni, Ndoye sarebbe il preferito di Tudor, ma il Bologna spara alto consapevole che il suo giocatore ha attratto tanti club grazie alle ottime prestazioni delle ultime due stagioni.

Non scendono le quotazioni di Nuno Tavares, ma anche in questo caso la trattativa non sarebbe economica visto che la Lazio avrebbe già rifiutato 30 milioni da un club estero, facendo indirettamente il prezzo. Così avrebbe iniziato a prendere quota l'idea Wesley, giovane laterale destro brasiliano del Flamengo. Qualche contatto ci sarebbe già stato, il Mondiale per club, a cui partecipano anche i brasiliani, potrebbe essere l'occasione giusta per sedersi al tavolo. Infine la difesa, Balerdi resta un obiettivo perché piacerebbe sia a Tudor che a Comolli.