Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate da Giovanni Albanese su Youtube, la Juventus starebbe operando per tentare di portare a Torino Gigio Donnarumma, portiere del PSG neo campione d'Europa.

Juventus, Albanese a sorpresa: 'Il club bianconero si sta muovendo sulle tracce di Donnarumma'

"È tutto straordinariamente vero, la Juventus si sta muovendo sulle tracce di Gigio Donnarumma" questa è l'indiscrezione di calciomercato rivelata da Giovanni Albanese ai microfoni del proprio canale Youtube. Il giornalista ha proseguito dicendo: "Non è escluso che il portierone possa lasciare il Paris Saint Germain dopo aver vinto la Champions League.

Si è parlato di tanti club italiani negli ultimi giorni, qualcuno ha parlato di Inter, qualcun altro di Napoli ma in realtà c'è un solo club italiano che sta lavorando sotto traccia su Gigio Donnarumma, è quello si chiama Juventus".

Albanese ha continuato dicendo:" La Juventus negli ultimi anni nel ruolo del portiere ha fatto tanto, forse pure troppo. Perché per certi versi tra le cose che non sono state perdonate a Cristiano Giuntoli, c'è anche quella di aver messo alla porta Szczesny, estremo difensore che sembrava voler chiudere la carriera in bianconero. Sul piano dell'esperienza il polacco sicuramente sarebbe tornato tanto utile e per quello che poi ha fatto al Barcellona quest'anno, ha dimostrato di poter ancora difendere i pali di una grande squadra"

Tornando su Donnarumma, Albanese ha poi spiegato: "Sostanzialmente la Juventus continua a volere uno zoccolo duro all'interno della nazionale e questo porta a fare dei ragionamenti o a cogliere delle eventuali opportunità che possono arrivare dal mercato.

Gigio Donnarumma non ha ancora espresso la volontà di andar via dal Paris Saint-Germain, però se ci fosse questa possibilità la Juventus potrebbe farsi trovare pronta, visto che in questi anni è sempre rimasta alla finestra per il numero uno della nazionale. Dobbiamo quindi assolutamente monitorare la pista che porta a Parigi, perché si può concretizzare. Insomma se Donnarumma lasciasse il Paris Saint Germain per rientrare in Italia, la Juventus sarebbe in cima alla alla lista dei club che potrebbero accoglierlo".

Juventus, la notizia di Albanese divide i tifosi: 'Parliamo del portiere più forte del mondo'

Le parole di Albanese hanno acceso la discussione fra i tifosi che seguono il giornalista: "Donnarumma sarebbe una figura potente in squadra.

Nello spogliatoio darebbe molta più sicurezza alla difesa. In questo momento è il portiere più forte al mondo" scrive un utente su Youtube. Un altro invece aggiunge: "Di Gregorio va benissimo, non vedo perché investire una montagna di soldi per Donnarumma quando invece abbiamo davvero bisogno di due attaccanti, un centrocampista e un difensore".