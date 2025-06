Una Juventus più italiana per ritrovare il proprio DNA e tornare a vincere. A indicare la strada sarebbe Giorgio Chiellini, che insieme al nuovo dg Comolli sarà impegnato nella costruzione della nuova squadra da affidare a Igor Tudor, sempre più vicino alla conferma.

Donnarumma e Tonali sono i grandi sogni della Vecchia Signora, che studia anche altre mosse sia per il centrocampo che per la difesa. La prima potrebbe essere il rinnovo di Andrea Cambiaso.

Juventus, Cambiaso verso il rinnovo

L'esterno è stato uno dei migliori della prima parte di stagione, poi si è un po' fermato a causa di diversi infortuni, forse frenato anche dalle insistenti voci di mercato che a gennaio lo volevano vicino al Manchester City.

Negli ultimi giorni si è molto parlato anche del Milan, ma la Juve avrebbe già bloccato tutto. Cambiaso è un giocatore importante e a Torino non vorrebbero privarsene, anzi, avrebbero intavolato la trattativa per il rinnovo di contratto fino al 20230.

Le prossime mosse di mercato della Juventus potrebbero portare un po' di Italia anche nel cuore del reparto arretrato.

Con Kalulu, Bremer, Gatti e Kelly l'ossatura della retroguardia è fatta, mancherebbe però almeno un tassello con un identikit ben chiaro, un giovane che possa crescere con 'serenità' alle spalle dei titolari.

Tre al riguardo le piste battute: Leoni, titolare nel Parma nella seconda parte di stagione che costa 15 milioni, Coppola del Verona, fresco esordiente in Nazionale (valutato tra 10 e 15), e Comuzzo, che tra i tre è quello con la valutazione più alta (35-40 milioni di euro).

Donnarumma e Tonali, la Juventus vorrebbe provarci

I sogni dell'estate della Juventus sarebbero però ben altri.

Il primo risponde al nome di Gianluigi Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Paris Saint Germain in scadenza nel 2026. Il club francese e il giocatore si devono ancora sedere a tavolino per capire se continuare insieme. Nel caso in cui qualcosa dovesse rompersi tra le parti, la Juventus sarebbe pronta all'offensiva. Il buon rapporto tra il numero uno e Chiellini potrebbe essere un aiuto, la concorrenza di Real Madrid e Bayern Monaco l'ostacolo più grande. I bianconeri ci pensano comunque solo per il 2026, in modo tale da poterlo prendere a parametro zero.

Il mirino sarebbe poi sempre puntato su Sandro Tonali.

Il centrocampista azzurro era nei pensieri di Giuntoli ed è rimasto un punto fermo anche della lista di Comolli. La qualificazione del Newcastle, suo attuale club, in Champions League non aiuta, così come la potenza economica della società inglese passata in mani arabe ormai da qualche anno. La trattativa sarebbe molto complessa (Tonali costa almeno 70 milioni), ma la Juve spera di potersi aprire uno spiraglio inserendo nel possibile affare Douglas Luiz, che in Inghilterra continuano a stimare.

Per il suo nuovo centrocampo, Tudor avrebbe inoltre chiesto un centrocampista di "gamba", un mediano a tutto campo che possa dare più imprevedibilità al reparto. Tutte caratteristiche che Davide Frattesi ha dimostrato di avere.

Il giocatore avrebbe tutta l'intenzione di giocare di più e potrebbe lasciare l'Inter: i nerazzurri lo valutano tra 35 e 40 milioni. Sull'ex Sassuolo ci sarebbe però anche il Napoli di Antonio Conte, oltre che la Roma di Gasperini.