Secondo quanto riferito su Youtube dal giornalista Gianni Balzarini, la Juventus dovrebbe adeguare economicamente il contratto di Kenan Yildiz con una certa celerità per non rischiare che top club come Bayern Monaco o Manchester United bussino alla porta della Continassa per averlo.

Balzarini: 'Se vogliono tenere Yildiz devono adeguargli il contratto economicamente, il turco piace a tanti'

Il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube della situazione contrattuale in casa Juventus riguardo a due colonne bianconere: "Attenzione perché sono stati congelati i rinnovi di Gatti e di Yildiz.

Sostanzialmente si vogliono evitare distrazioni, io credo in vista del mondiale per club e credo che ci sia di mezzo anche un discorso relativo alla loro scadenza. Perché il difensore ha scadenza al 30 giugno 2028 mentre Yildiz addirittura al 2029. Quindi credo che più che prolungamenti, come nel caso del turco, si possa parlare eventualmente di adeguamenti, perciò di un rialzo a livello economico.

Indiscrezioni dicono però che Yildiz vorrebbe vederci un pochino più chiaro in merito a questo. Sul giocatore ci sono Bayern Monaco e società di Premier tipo Manchester United. Io è tempo che lo dico, ma la Juve deve fare attenzione, perché se si vuole trattenere Yildiz bisogna sbrigarsi ad adeguargli il contratto. Parliamo di un ragazzo molto molto attenzionato".

Balzarini, restando in tema Juventus, ha poi parlato delle recenti parole spese da Kolo Muani nel post partita di Francia-Germania: "Il centravanti ha espresso il suo volere di restare anche dopo il Mondiale per club. Alla Juve dico che questo è un assist che il transalpino fornisce alla società. Non a caso la vecchia signora da tempo sta valutando la permanenza dell'attaccante e la cifra richiesta l'anno prossimo dal Paris Saint-Germain sarebbe sui 45 milioni. È chiaro che la Juve lavora per abbassare questa cifra, però diciamo che ha già superato il primo ostacolo, che secondo me non c'è mai stato, ossia il consenso del giocatore a restare. Quindi credo che lo stesso Kolo Muani farà pressione sul Paris Saint-Germain per rimanere".

Le parole di Balzarini hanno acceso in poche ore la discussione tra i tifosi della Juventus: "Se la Juventus non riesce a trattenere giocatori bravi ma non top player come Yildiz, Gatti e Cambiaso per me non ha più senso tifare la vecchia signora", scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Qui mancano tre centravanti top, un ds e si parla di congelamenti di contratti e rischio di perdere Yildiz.. Aiuto"