Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini ai microfoni del suo canale Youtube, la Juventus potrebbe avere un budget da investire sul mercato da circa 100 milioni di euro. Una cifra, che stando a quanto riferito da Balzarini, potrebbe anche essere superiore se si contassero i ricavi delle cessioni.

Balzarini: 'Da quello che trapela il club avrà oltre 100 milioni di budget per il mercato estivo'

"Se è vero da quanto trapela, la Juve avrà oltre 100 milioni di budget a disposizione per il mercato" questo è quanto riferito su Youtube da Gianni Balzarini.

Il giornalista è poi sceso nel dettaglio della sua affermazione: "La Juve deve prima vendere e poi potrà chiudere le operazioni che sta tenendo in caldo. Credo che il mercato della società bianconera potrà essere ritenuto abbastanza soddisfacente, specie dopo i 200 milioni spesi l'anno scorso"

Balzarini ha precisato: "Attenzione, se si va oltre 100 milioni si consideri che più o meno intorno ai 90 milioni dovrebbero chiudersi determinate cessioni.

Come per tutti, a meno che non si prendono dei parametri zero, bisogna fare cassa e poi utilizzare i soldi guadagnati per investire. La Juve non deve fare una rivoluzione, ma degli aggiustamenti e questi potranno essere attuati anche grazie allee operazioni collaterali, come ad esempio quella di Perin. Il portiere lascerà la Juve e non credo che la società incasserà cifre esorbitanti.

Però penso comunque che tra i 15 e i 20 milioni di euro si potranno avere per la cessione dell'estremo difensore. Discorso molto simile vale per Mbangula, che vista la giovane età, può partire per una somma vicina ai 25 milioni di euro. Poi ci sono elementi come Vlahovic e Douglas Luiz e i soldi che sono arrivati dai riscatti di Rovella e Pellegrini. Insomma la liquidità sta arrivando, quindi chiuse queste operazioni la Juve punterà su quei calciatori con cui sta parlando da tempo e allestirà una squadra importante. Degli aggiustamenti che faranno fare il salto di qualità a questa formazione".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'Per la prossima stagione sono ottimista anche io'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione sul web: "Sono ottimista anch'io come te per la prossima stagione.

Mettiamo a posto il centrocampo con Ederson che dovrebbe rigenerare anche Koop e un buon centravanti e con i rientri degli infortunati siamo più che a posto per competere in campionato", scrive un utente di Youtube.

Un altro invece sottolinea: "Indipendentemente dal budget, il calcio italiano è messo male. Il Milan si rinforza con Modric, 39 anni, la Fiorentina con Dzeko 39 anni e il Napoli con De Bruyne 34 anni. E gli italiani giovani? Poi non ci lamentiamo se la Serie A e la Nazionale hanno fatto una brutta fine".