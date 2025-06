Nelle scorse ore il giornalista Gianni Balzarini ha parlato su Youtube di quello che sarebbe il metodo di selezione dei calciatori che il neo DG della Juventus Damien Comolli utilizzerebbe. Secondo Balzarini, il dirigente francese punterebbe quasi esclusivamente su nomi non di grido ma su fii ansi da valorizzare.

Balzarini: 'Il metodo Comolli prevede solo l'acquisto di giovani da valorizzare e giocatori non di grido'

Il giornalista Gianni Balzarini ha fatto un approfondimento sul metodo che utilizza Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, per scegliere i calciatori da comprare: "È stato analizzato il suo operato al Tolosa e si è scoperto che oltre il 70% degli acquisti da lui effettuati erano giocatori tra i 21 e i 25 anni.

Percentuale che sale fino all'80-83% se si va più indietro con l'età. Cosa vuol dire? Giovani da valorizzare e giocatori non di grido, per quelli si va su profili col contratto di scadenza".

Balzarini ha continuato: "Questo è il background di Comolli. Perché i giovani da valorizzare? Perché si è stabilito che oltre il 60% di questi hanno aumentato il loro valore, mentre il 47% lo ha addirittura raddoppiato con il passare degli anni.

Siamo in piena linea con il discorso di competitività e sostenibilità. Ora, è chiaro che tutto questo ha l'aria di una rivoluzione programmata nel tempo ed è altrettanto chiaro che non può esserci rivoluzione quest'anno nella Juventus, ma solo degli aggiustamenti. A partire da dove? Ovviamente dall'attacco perché si intensificano i contatti tra il Milan, Vlahovic e Allegri.

Tra l'altro il tecnico toscano si è portato via dalla Juve il preparatore dei portieri Claudio Filippi, che con l'arrivo di Thiago Motta era stato messo dietro una scrivania, ma lui aveva voglia di ritornare sul campo".

Balzarini ha proseguito dicendo: "Poi per la Juventus c'è il discorso Gyokeres, che pare sia un po' stizzito per le parole del presidente dello Sporting che ha sottolineato come 70 milioni di euro non basteranno per portarlo via dal club lusitano. Attenzione che Gyokeres non è seguito solamente dalla Juventus, ci sono anche altre formazioni su di lui, tipo il Napoli e quindi la concorrenza per il club bianconero è certamente viva. Poi c'è sempre il discorso di Jonathan David, una trattativa avviata da Giuntoli, ma che ha diversi nodi da scogliere, primo su tutti il bonus alla firma che vorrebbe il suo agente da circa 15 milioni di euro".

Juventus, i tifosi commentano le parole di Balzarini: 'Speriamo di non fare la fine della squadra guidata da Blac e Cobolli'

Le parole di Balzarini hanno acceso la discussione fra i tifosi della Juventus sul web: "Speriamo non facciamo la fine della Juve di Blanc, Cobolli Gigli etc, tante persone a comandare e tante belle parole ma zero vittorie", scrive un utente di Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Personalmente ritengo che la società dovrebbe mantenere un profilo economico più rispettoso dei fondi limitati e più attenta a non partire per voli pindarici".