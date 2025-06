Nelle scorse ore il giornalista Marcello Chirico ha parlato su Youtube della situazione che si sta creando tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Secondo Chirico, il serbo non avrebbe intenzione di lasciare il club bianconero in questa sessione di mercato ma anzi vorrebbe restare fino all'ultimo giorno del suo contratto per poi liberarsi a zero.

Chirico: 'Vlahovic è convinto di valere quei soldi e vuole restare fino all'ultimo per poi andarsene a zero'

Il giornalista Marcello Chirico ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e della situazione spinosa che si sta creando attorno al profilo di Dusan Vlahovic: "Al serbo sono stati garantiti per contratto 12 milioni dalla vecchia dirigenza e lui dice "Qua carte canta, perché io devo rinunciarci?

Perché devo spalmare? Perché devo andare in un'altra società dove dove prendo meno?" Per andare a giocare, sarebbe naturale rispondergli, ma a lui non gliene frega niente. Lui pensa di essere un top player e quindi di meritare quanto percepisce. È convinto che se qualcuno deve acquistarlo lo deve strapagare, altrimenti resterà dov'è, perché lui vuole prendere fino all'ultimo euro e poi andarsene a zero".

Chirico ha aggiunto: "Certamente la precedente proprietà credeva tantissimo in Dusan Vlahovic. Non a caso gli diedero la maglia numero 7, quella che era stata indossata da Cristiano Ronaldo e gli furono dedicati video e una grande presentazione. Poi l'attaccante si è rivelato una grande delusione. Naturalmente ci saranno gli estimatori del calciatore che diranno "Ma come?

È sempre andato in doppia cifra, ha fatto 18 gol l'anno scorso, adesso ne ha segnati 17, ha colpito ancora l'altra sera col Manchester City". Io però personalmente dico che Vlahovic lo avrei già venduto".

Il giornalista ha chiosato: "Me ne sarei privato da tempo, prima di arrivare ai ferri corti, perché adesso si è effettivamente ai ferri corti. Ora ci si guarda in cagnesco, lui stesso litiga con i suoi compagni in campo, come si è visto con Yildiz. Poi giustamente il giocatore ha un contratto grazie al quale lo strapagano e a 24 anni non vuole andare in Arabia Saudita ne nel campionato turco. Per quanto riguarda invece l'interesse del Milan, il serbo potrebbe essere anche interessato ma alle stesse cifre che percepisce nella Juventus.

I rossoneri però, che hanno gli occhi per vedere le sue prestazioni, non vogliono pagare tanto per un calciatore dal potenziale che non merita però simili cifre".

Juve, i tifosi rispondono a Chirico: 'Una società seria parcheggerebbe Vlahovic in tribuna per un anno'

Le parole di Chirico hanno acceso la discussione fra i tifosi sul web della Juventus: "Ovviamente vorrebbe rimanere a scadenza contratto. Una società seria lo parcheggia in tribuna per un anno, senza farlo allenare con la squadra, dopo di che ridiamo", sottolinea un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se resta fuori rosa quindi percepirà otto milioni più bonus. Va bene così. Che resti in tribuna tutto l'anno, vediamo poi chi lo vuole".